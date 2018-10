‘Ndrangheta-Juventus | Giorgetti duro | “reagiremo a ricatti e violenze negli stadi

‘Ndrangheta-Juventus - i tifosi del Torino durissimi : “non vogliamo Agnelli allo stadio” : allo stadio Grande Torino, per il derby del 15 dicembre, non vogliono in tribuna il presidente della Juve, Andrea Agnelli, e il security manager Alessandro D’Angelo. Dopo il servizio della trasmissione Report sui rapporti tra tifoseria organizzata, dirigenza bianconera e ‘ndranghetisti, i tifosi del Torino iscritti al forum ‘Sempre forza Torino’ hanno inviato una lettera a Urbano Cairo. “Sarebbe non solo ...

‘Ndrangheta-Juventus : l’inchiesta di Report non è finita - pronte nuove scottanti intercettazioni : Ha destato scalpore la trasmissione Report, andata in onda su Rai Tre nella serata di lunedì, sui rapporti tra Juventus, Ultrà, ‘ndrangheta. Sulla pagina twitter del programma di Rai Tre, il conduttore Sigfrido Ranucci ha confermato che l’inchiesta continua: “quello che abbiamo ascoltato nella puntata di ieri è solo una parte delle intercettazioni: torneremo sull’argomento degli striscioni nella puntata della prossima ...

I tentacoli della ‘Ndrangheta sulla Juventus : dopo la puntata di Report si muove la procura Figc : Ha destato scalpore la trasmissione Report, andata in onda su Rai Tre nella serata di ieri, sui rapporto tra Juventus, Ultrà, ‘ndrangheta. Secondo quanto riferito dal Fatto Quotidiano, la procura della Figc potrebbe chiedere copia della registrazione del programma e aprire un’istruttoria per valutare la violazione del codice di giustizia sportiva da parte della dirigenza bianconera. Già nei mesi scorsi, alla luce delle rivelazioni ...

Dal bagarinaggio al suicidio di Bucci : l’inchiesta shock di Report che svela i retroscena dei rapporti Juventus-‘Ndrangheta : Servizio shock di Report che mette a nudo segreti e retroscena sul tanto discusso rapporto fra la Juventus e la ‘ndrangheta: emergono verità sconcertanti Tutta l’Italia del pallone davanti alla tv, non di certo per uno scialbo Sampdoria-Sassuolo (senza nulla togliere al posticipo di Serie A), ma per seguire il tanto atteso servizio di Report sull’indagine Alto Piemonte e i rapporti tra Juventus e ‘ndrangheta. Il Reportage della ...

Juventus - Report shock : “Bucci suicida per pressioni della ‘Ndrangheta” : Farà discutere la puntata di Report, andata in onda poco fa su Rai Tre, sui rapporti tra ‘Ndrangheta, tifosi e società Juventus. Il noto programma si è soffermato su Raffaello Bucci, l’ex ultras della Juventus morto il 7 luglio 2016 dopo essere caduto da un viadotto, si suicidò dopo essere stato malmenato per una questione di soldi legata al bagarinaggio dei biglietti. E’ la tesi discussa questa sera da Report. Secondo ...

‘Ndrangheta-Juventus - ultras e bagarinaggio a Report : accuse anche sulla stagione in corso : E’ un’inchiesta incredibile quella della trasmissione Report sui presunti rapporti tra la ‘Ndrangheta e la Juventus, una bomba che rischia di sconvolgere il calcio italiano. La trasmissione andrà in onda alle 21:10 su Rai Tre. Nell’inchiesta saranno definiti i rapporti con gli ultras e la malavita ed il fenomeno del bagarinaggio, per il quale la Juventus è stata condannata in sede di giustizia sportiva. Secondo un ex ultras, Bryan ...

‘Ndrangheta-Juventus - questa sera l’incredibile inchiesta di Report. Cosa c’è dietro il misterioso suicidio di un ultrà juventino? : ‘NDRANGHETA JUVENTUS REPORT- questa sera grande attesa per la puntata di Report incentrata sui rapporti della Juventus con il mondo ultras. Cosa c’è dietro il misterioso suicidio di un ultrà juventino? L’avvincente inchiesta di Federico Ruffo dove si intrecciano i rapporti tra spie, tifoseria, ‘ndrangheta e calciatori. Documenti inediti svelano un mondo sotterraneo pericoloso. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ...

‘Ndrangheta-Juventus - pesante clima di tensione : “minacce - intimidazioni e querele a Report per il servizio sui bianconeri” : ‘NDRANGHETA-JUVENTUS– “L’inchiesta di Federico Ruffo su Report ancora non è andata in onda e già sono partite minacce, intimidazioni e annunci di querele. L’Usigrai è al fianco di tutta la redazione di Report”. Parole di Vittorio Trapani, Segretario Nazionale dell’Usigrai (l’Unione Sindacale Giornalisti Rai), che su Twitter ha voluto mostrare il suo sostegno a Report per il servizio sull’indagine sui rapporti tra ...

‘Ndrangheta-Juventus - inchiesta Report : l’incredibile testimonianza sulla gestione del bagarinaggio [VIDEO] : Questa sera su Report l’incredibile inchiesta sulla Juventus e le intercettazioni dell’antimafia che hanno portato alla scoperta dell’infiltrazione della ‘ndrangheta nella curva juventina. Nel video in basso la testimonianza di Placido Barresi, capo delle cosche torinesi. A lui le famiglie calabresi che si erano infiltrate nella curva della Juventus avevano chiesto di fare da paciere per trovare un accordo nella gestione del ...

‘Ndrangheta-Juventus - inchiesta Report : aggiornamenti shock - l”accordo’ sugli striscioni contro Superga [VIDEO] : Questa sera su Report l’incredibile inchiesta sulla Juventus e le intercettazioni dell’antimafia che hanno portato alla scoperta dell’infiltrazione della ‘ndrangheta nella curva juventina. In basso un video di una intercettazione di febbraio 2014, qualche giorno prima del derby di Torino. Il security manager dei bianconeri Alessandro D’Angelo cerca di evitare lo sciopero degli ultras, e li aiuta a far entrare ...

‘Ndrangheta-Juventus - inchiesta bomba a Report. Ranucci : “il mostro si è intuito - noi lo mostreremo per intero” : Questa sera grande attesa per la puntata di Report incentrata sui rapporti della Juventus con il mondo ultras. “Il calcio viene sempre raccontato con i toni dell’epica e della tragedia -afferma Sigfrido Ranucci, volto e mente di Report- il romanzo sportivo nasconde tutto. Ma il calcio da tempo è diventato business ed è inevitabile che arrivino anche le infiltrazioni della criminalità organizzata”. Il bagarinaggio è fonte di ...

‘Ndrangheta-Juventus - tra pochi giorni la clamorosa inchiesta di Report tra retroscena e rivelazioni : E’ tutto pronto a Report su Rai Tre per la messa in onda, il 22 ottobre prossimo, di un servizio che farà rivelazioni sensazionali sul rapporto ‘ndranghtea-Juventus. E’ un’inchiesta che rischia di provocare un terremoto quella della trasmissione della Rai. L’account della trasmissione annuncia la messa in onda di un servizio sulla morte dell’ultras juventino Raffaello Bucci diventato poi consulente per la sicurezza della ...

