lastampa

: Nba, l’effetto Bryant: LeBron ottiene la prima vittoria con i Lakers, Curry risponde con 51 punti… - LaStampa : Nba, l’effetto Bryant: LeBron ottiene la prima vittoria con i Lakers, Curry risponde con 51 punti… - jorgegarrappa : @DaviMxtaa Effetto nba? -

(Di giovedì 25 ottobre 2018) E' bastato che parlasse per generare una notte speciale per i suoi Los Angelese per uno degli uomini che hanno ricevuto in eredità il bastone del comando nella NBA, Steph. Kobesi ...