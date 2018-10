NBA | Curry ne mette 51 e travolge Washington Prima gioia Lakers

Basket - NBA risultati : Curry 51 punti - LeBron vince la prima coi Lakers : Stephen Curry dà i numeri: i suoi 51 punti , con 11 triple, in soli 3 quarti passati sul parquet guidano i Warriors al dominio sui malcapitati Wizards, incapaci di reagire allo show di Steph e di ...

NBA : Steph Curry ne mette 51 - Washington spazzata via! : Per la cronaca, Kevin Durant ne ha messi 30 e Klay Thompson e così il trio delle meraviglie di Steve Kerr ha messo a referto la bellezza di 100 punti in tre. Un bell'andare, per i campioni in carica, ...

NBA - l'effetto Bryant : LeBron ottiene la prima vittoria con i Lakers - Curry risponde con 51 punti : E' bastato che parlasse per generare una notte speciale per i suoi Los Angeles Lakers e per uno degli uomini che hanno ricevuto in eredità il bastone del comando nella NBA, Steph Curry. Kobe Bryant si ...

Risultati NBA – Stephen Curry sbanca Washington : vincono anche Lakers - Bucks e Bulls : Grandissima nottata per Stephen Curry che porta in trionfo i suoi Golden State Warriors a Washington, vittoria anche per Nets, Raptors e Bulls: i Risultati delle partite NBA della notte Questa notte è andata in scena una ricca giornata di regular season di NBA. Sono state ben 22 le squadre che si sono date battaglia sul parquet oltreoceano regalando spettacolo, scopriamo insieme i Risultati delle partite. Niente da fare per i Cleveland ...

NBA 2019 : Golden State spaventa con un Curry mostruoso - si sbloccano i Lakers - bene Toronto e Bucks - sprofondano Houston e Cavs : Si sono giocate ben 11 partite nelle nottata NBA, e gli spunti non sono mancati. Toronto e Milwaukee proseguono la loro marchia a Est, dove Cleveland sprofonda sempre più (sullo 0-4) mentre ad Ovest Golden State asfalta Washington, si sbloccano i Lakers, e Houston prosegue nel suo inizio difficoltoso di campionato. Golden State WARRIORS (4-1) – WASHINGTON WIZARDS (1-2): 144-122. I Golden State Warriors hanno iniziato questa stagione in ...

Risultati NBA – Antetokounmpo guida i Bucks - Curry spegne i Suns : ko Celtics e Lakers : Successo per Bucks e Warriors, Celtics sconfitti al TD Garden dai Magic, ancora un ko per i Lakers: i Risultati NBA della notte Grande spettacolo sui parquet NBA nella notte italiana, con 9 incontri che hanno regalato emozioni forti e verdetti importanti, nonostante sia solo l’inizio della stagione. Un inizio nel quale i Los Angeles Lakers trovano la terza sconfitta in altrettante gare. I gialloviola si fermano all’overtime, sconfitti in ...

NBA - Golden State vince allo scadere contro i Jazz : 38 punti di Durant - 31 per Curry : Jonas Jerebko l'eroe che non ti aspetti a decidere il finale di una partita molto divertente e combattuta tra Jazz e Warriors. Il suo tap-in a tre decimi dalla sirena regala il secondo successo ...

Risultati NBA – Gallinari show nella notte : Durant-Curry fenomenali - Warriors di un soffio sui Jazz : Splendida prestazione di Danilo Gallinari nella notte: l’accoppiata Durant-Curry regala agli Warriors una vittoria di un soffio contro Utah Jazz Continua lo spettacolo della regular season dell’Nba: nella notte italiana tante le partite che sono andate in scena, regalando giocate da urlo ed emozioni uniche. Il derby di New York è andato ai Brooklyn Nets, che si sono imposti sui Knick per soli due punti. Brutto ko per i ...

NBA : Curry stende i Thunder - Tatum esalta Boston : ROMA - Nelle ore ha preso il via la stagione NBA, stanotte in campo i Clippers di Danilo Gallinari, gli Spurs di Ettore Messina e Marco Belinelli e i Raptors di cui Sergio Scariolo è diventato ...

NBA - Warriors-Thunder 108-100 - Curry 32 punti : I Warriors sono più forti, ma non è tutto già deciso. L'opening night è il perfetto esempio di cosa aspettarsi dalla stagione: Golden State come previsto vince, 108-100, ma deve impegnarsi e pure ...

Riparte l’NBA - una lega da 3 - 6 miliardi di dollari (in stipendi) : Curry davanti a tutti : Torna la NBA: nella notte la sfida tra Boston Celtics e Philadelphia 76ers darà ufficialmente il via alla regular season 2018/19. L'articolo Riparte l’Nba, una lega da 3,6 miliardi di dollari (in stipendi): Curry davanti a tutti è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Curry superstar nella notte NBA - ma non Steph : a rubare la scena è il balletto della figlia Riley [VIDEO] : La figlia di Steph Curry ruba la scena anche al papà: il balletto di Riley, inquadrato dalle telecamere durante Warriors-Lakers, diventa virale Grande spettacolo nell’ultima notte di preseason NBA: sul parquet della Oracle Arena si sono sfidati Golden State Warriors e Los Angeles Lakers. La superstar della serata porta il nome di Curry, ma non è papà Steph (autore di 16 punti) ma la figlia Riley. La piccola, inquadrata dalle ...