NBA | che impatto di Leonard su Toronto | Kawhi è tornato!

Risultati NBA – Stephen Curry sbanca Washington : vincono anche Lakers - Bucks e Bulls : Grandissima nottata per Stephen Curry che porta in trionfo i suoi Golden State Warriors a Washington, vittoria anche per Nets, Raptors e Bulls: i Risultati delle partite NBA della notte Questa notte è andata in scena una ricca giornata di regular season di NBA. Sono state ben 22 le squadre che si sono date battaglia sul parquet oltreoceano regalando spettacolo, scopriamo insieme i Risultati delle partite. Niente da fare per i Cleveland ...

NBA - Rajon Rondo : 'Chris Paul - altro che bravo ragazzo'. E Morey risponde : Tra meno di una settimana tutti e tre i protagonisti della rissa di domenica scorsa saranno nuovamente sul parquet , l'NBA ha scelto di non utilizzare il pugno duro, , ma le ripercussioni dello ...

NBA – Rajon Rondo e Glen Davis in coro : “Chris Paul fa il bravo ragazzo - in realtà nessuno sa che…” : Rajon Rondo torna all’attacco dopo la rissa di Lakers-Rockets: il playmaker giallo-viola scredita l’immagine di Chris Paul e Glen ‘Big Baby’ Davis conferma le sue parole In merito alla rissa generatasi durante Lakers-Rockets, che ha coinvolto Chris Paul, Rajon Rondo e Brandon Ingram, sono intervenuti diversi giocatori e addetti ai lavori. Attesissimo il commento di Rajon Rondo, uno dei protagonisti della rissa, che ...

NBA - San Antonio-Los Angeles Lakers : la giocata di Mills che ha regalato la vittoria agli Spurs [VIDEO] : Il veterano Patty Mills ha deciso San Antonio-Los Angeles Lakers, incontro tesissimo terminato dopo un tempo supplementare San Antonio-Los Angeles Lakers decisa da una giocata di Patty Mills. Un (quasi) buzzer beater che ha fissato il punteggio della gara sul 143-142 per i suoi Spurs, un canestro di enorme importanza da parte dell’australiano, ultimo dei veterani storici di San Antonio rimasto alla corte di Popovich. L’attesa ...

NBA – Il retroscena di mercato firmato Kyrie Irving : “io ai New York Knicks? Ammetto che…” : Il retroscena di mercato firmato Kyrie Irving: il playmaker dei Boston Celtics ha affermato di aver pensato di trasferirsi ai New York Knicks la prossima stagione Nelle scorse settimane, Kyrie Irving ha fatto impazzire i tifosi dei Celtics, dichiarando il suo intento di rinnovare con la franchigia di Boston alla scadenza del suo contratto. Niente free agency e rischio di perdere un talento cristallino come l’ex Cavaliers dunque. ...

Risultati NBA – Lakers sconfitti in casa da Houston - i Pistons sbancano Chicago : sorrisi anche per Denver e Phila : Prima sconfitta davanti al proprio pubblico per i Lakers, costretti ad arrendersi al cospetto dei Rockets. Ottima affermazione dei Pistons, che vincono a Chicago Spettacolo ed emozioni nella notte Nba, con i riflettori puntati sullo Staples Center, stracolmo per la prima di LeBron James davanti al pubblico dei Lakers. Un esordio amaro per l’ex Cleveland, costretto ad incassare una bruciante sconfitta nonostante il completo equilibrio ...

NBA – Gallinari a tutto tondo : “Nazionale? Ecco perchè ho scelto i Clippers. Anti-Warriors? È come cercare l’anti-Juve” : Danilo Gallinari parla a 360 gradi della convocazione con l’Italia, l’avventura in maglia Clippers e la possibile anti-Warriors Quella appena iniziata è la stagione numero 11 per Danilo Gallinari in NBA. Il cestista azzurro è il giocatore più pagato, nonchè probabilmente il migliore, che i Los Angeles Clippers hanno attualmente a roster, dopo gli addii nelle ultime stagioni di Blake Griffin, Chris Paul e DeAndre Jordan. Il ...

NBA – La splendida iniziativa di Andrew Wiggings : 22$ in beneficenza per ogni punto che segnerà in stagione : Andrew Wiggins ha annunciato, tramite il proprio account Instagram, una splendida iniziativa benefica: il cestista dei Timberwolves donerà 22$ in beneficenza per ogni punto segnato Andrew Wiggins ha annunciato una splendida iniziativa tramite il proprio account Instagram: il cestista dei Minnesota Timberwolves donerà 22$ per ogni punto segnato in questa regular season. I soldi andranno ai bambini non privilegiati che incontrano barriere ...

NBA – Paul George svela : “ecco perchè non sono diventato un giocatore dei Lakers” : Paul George doveva trasferirsi a Los Angeles, ma ha deciso di firmare nuovamente con OKC: lo stesso PG svela il motivo che non l’ha portato a firmare con i Lakers Nel corso della passata stagione, i Los Angeles Lakers avevano preparato il terreno per un doppio colpo nell’attuale free agency. I losangelini aveva liberato abbastanza spazio salariale per assicurarsi due free agent di livello assoluto, che rispondevano al nome di ...

NBA – Carmelo Anthony bacchetta i Rockets : “abbiamo difeso male - ecco cosa è andato storto” : Carmelo Anthony, alla prima (dalla panchina) con i Rockets, ha qualcosa da ridire sul sistema difensivo della squadra Accolto con un lungo applauso dal pubblico di Houston, Carmelo Anthony sembra essersi messo al servizio degli Houston Rockets, entrando per la prima volta in carriera dalla panchina, nell’esordio stagionale con la franchigia texana. Nonostante questo però, i Rockets sono andati in contro ad una sonora sconfitta, ...

NBA - il VIDEO della cerimonia degli anelli : gli Warriors premiati dopo la cavalcata che ha portato al titolo : Golden State Warriors campioni NBA per la stagione 17/18, nella notte la “ring ceremony” ha sancito con gli anelli il successo di Kerr e soci I Golden State Warriors hanno ricevuto nella notte gli anelli nella consueta “ring ceremony” dopo la vittoria del titolo nella passata stagione. Curry e compagni, in un misto tra commozione ed enorme felicità, sono stati acclamati dai propri tifosi prima della gara ...

NBA - che accoglienza per Hayward dopo l’infortunio shock : ovazione in quel di Boston [VIDEO] : Gordon Hayward si è di fatto dovuto “ri-presentare” ai tifosi dei Boston Celtics dopo aver saltato l’intera stagione scorsa Gordon Hayward è stato ‘eletto’ il giocatore più sfortunato della passata stagione, saltata interamente a seguito di un infortunio pauroso avvenuto durante la prima gara in quel di Boston con la maglia dei Celtics. Il cestista ex Utah non ha però mollato, lottando per tutta la passata ...

NBA - stanotte la “prima” da urlo : si parte con due gare pazzesche! : NBA season opener, stanotte si parte con due incontri molto interessanti, squadre che rivedremo impegnate di certo in primavera NBA, stanotte la “prima” della nuova stagione. Il cosiddetto season opener sarà il probabilissimo duello per il primato ad Est. Boston e Philadelphia si affronteranno stanotte in una gara che si prospetta essere spettacolare. I Celtics hanno ritrovato Hayward dopo l’infortunio shock della passata ...

NBA più internazionale che mai : 108 non americani nei roster : La nuova Nba è sempre più internazionale. Quella che accende i riflettori questa notte alle 2 italiane col super match tra Celtics e Sixers sarà una stagione con 108 giocatori internazionali in ...