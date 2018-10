NBA – Andrew Wiggins commenta il caso Butler | “ecco cos’è successo fra me e Jimmy”

NBA – La splendida iniziativa di Andrew Wiggings : 22$ in beneficenza per ogni punto che segnerà in stagione : Andrew Wiggins ha annunciato, tramite il proprio account Instagram, una splendida iniziativa benefica: il cestista dei Timberwolves donerà 22$ in beneficenza per ogni punto segnato Andrew Wiggins ha annunciato una splendida iniziativa tramite il proprio account Instagram: il cestista dei Minnesota Timberwolves donerà 22$ per ogni punto segnato in questa regular season. I soldi andranno ai bambini non privilegiati che incontrano barriere ...

NBA - ufficiale la firma di Deng a Minnesota. Ritorno in vista anche per Monta Ellis e Andrew Bynum? : In attesa che nella seconda metà di settembre si rimetta in gioco la grande macchina NBA, prima con l'avvio dei training camp e poi con le prime amichevoli, fanno rumore alcune notizie riguardanti ...