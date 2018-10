NBA 2019 | Golden State spaventa con un Curry mostruoso | si sbloccano i Lakers | bene

NBA 2019 - i risultati della notte : Pelicans e Nuggets ancora a segno - cedono i Clippers di Gallinari - Blake Griffin ne fa 51 : Tre le partite nella notte NBA. Alla Little Caesars Arena di Detroit autentico spettacolo tra i Pistons e i Sixers con successo all’overtime firmato dai padroni di casa (133-132). Uno straordinario Blake Griffin (51 punti, 14 rimbalzi e 6 assist) ha trascinato la compagine allenata da coach Dwane Casey: career-high per il numero 23 che è il primo giocatore di Detroit nella storia a segnare più di 50 punti e ad ottenere più di 10 rimbalzi ...

NBA 2019 - i risultati della notte : Lakers e LeBron ancora ko - sorridono Belinelli e gli Spurs. Golden State torna subito a vincere : Nove partite nella notte NBA. I Los Angeles Lakers rimandano ancora una volta la prima vittoria stagionale. LeBron James e compagni subiscono la terza sconfitta consecutiva, cedendo allo Staples Center dopo un tempo supplementare ai San Antonio Spurs per 143-142. A decidere la partita è stata una tripla di Patty Mills a sette secondi dalla fine, con James che poi ha sbagliato il tiro della vittoria. In precedenza lo stesso LeBron aveva portato ...

NBA 2018-2019 : Brandon Ingram - Rajon Rondo e Chris Paul sospesi dopo la rissa di Lakers-Rockets : Sono arrivate le sanzioni disciplinari per la rissa che ha visto coinvolti, durante l’incontro tra Los Angeles Lakers e Houston Rockets, i giocatori di casa Brandon Ingram e Rajon Rondo e l’ospite Chris Paul. Ingram ha subito la sanzione più pesante, venendo sospeso per quattro partite, mentre Rondo dovrà stare fermo per tre turni e Paul per due. La rissa si è accesa a seguito di un breve scontro verbale verificatosi a ...

NBA 2019 : Gallinari trascina i Clippers alla vittoria sui Rockets. Warriors e Thunder KO con Nuggets e Kings - ok Atlanta : Anche se ci sono state solo quattro partite in questa notte di NBA, di carne al fuoco ce n’è molta, poiché in tutte è stato sovvertito il logico pronostico. In particolare, sono uscite sconfitte le tre franchigie di maggior livello impegnate questa sera: i Golden State Warriors, gli Houston Rockets e gli Oklahoma City Thunder. I Rockets sono stati sconfitti dai Los Angeles Clippers per 115-112, dopo aver subito un parziale di 39-31 nel ...

NBA 2019 - i risultati della notte : Lakers e LeBron ancora sconfitti - riscatto Houston. Successi per Toronto - Boston e Philadelphia : Dieci partite nella notte NBA. ancora una sconfitta per i nuovi Los Angeles Lakers, che alla prima della stagione allo Staples Center cedono 124-115 agli Houston Rockets. Pronto riscatto, dunque, per la squadra di Mike D’Antoni, dopo il ko all’esordio con i Pelicans, mentre per i gialloviola ancora una volta è stato fatale l’ultimo quarto ed un finale di partita dove si è vista una squadra ancora in fase di costruzione. LeBron ...

NBA 2019 - Gallinari scrive 26 per battere Oklahoma City - Jerebko salva Golden State - i Raptors battono i Celtics : Siamo solo alla quarta notte di NBA della stagione, e già non mancano gli argomenti di cui parlare: la supersfida a Est tra Toronto Raptors e Boston Celtics, l’ottima prestazione di Danilo Gallinari, il non facile successo dei Golden State Warriors. Partiamo proprio dai Campioni NBA, che hanno vissuto un finale tiratissimo per avere ragione degli Utah Jazz, capaci di piazzare un secondo quarto da 47 punti realizzati, ma non di trasformare ...

NBA 2019 - i risultati della notte. LeBron James e i Lakers sconfitti all’esordio. Simmons ed Embiid trascinano Philadelphia : Sono solo tre le partite della notte NBA. Era il giorno della prima in stagione regolare con i Los Angeles Lakers di LeBron James. Ci hanno pensato, però, Damian Lillard e i Portland Trail Blazers a rovinare l’esordio del “Re”, con i padroni di casa che si sono imposti con il punteggio di 128-119 al termine di una partita combattuta e che Portland ha fatto sua solamente nell’ultimo quarto. Per Lillard ci sono 28 punti a ...

NBA Primetime Game in Europa – Ecco tutti i numeri pazzeschi per la stagione 2018-2019 : numeri straordinari per NBA Primetime Game in Europa: 42 partite nel weekend per la stagione 2018-2019 con NBA Saturdays e NBA Sundays La regular season NBA 2018-19 presenterà la cifra record di 42 partite in Primetime in Europa come parte dell’iniziativa della lega “NBA Saturdays and NBA Sundays weekend Primetime”. Per il terzo anno consecutivo, NBA 2K tornerà come presenting partner dell’NBA Sundays, con la prima partita dell’NBA Sundays ...

NBA 2019 : Houston cade a sorpresa - iniziano bene Bucks - Nuggets e Raptors - sorride Belinelli - mentre Gallinari cede sul finale : Dopo la opening night di ieri, programma decisamente più fitto nella nottata della NBA. Ben 22 squadre in campo e tanti spunti nelle partite disputate, tra esordi eccellenti, squadre con i cerotti e prime sorprese, su tutte la caduta degli Houston Rockets sul proprio parquet. Serata agrodolce per i due italiani, Marco Belinelli parte bene con i suoi Spurs, Danilo Gallinari cade sul finale con i suoi Los Angeles Clippers. CHARLOTTE ...

NBA 2018-2019 - i risultati di martedì 16 ottobre. Aprono bene Golden State Warriors e Boston Celtics - battuti Thunder e 76ers : Sono due le partite che hanno aperto la stagione NBA 2018-2019: i Boston Celtics hanno ricevuto i Philadelphia 76ers, mentre i Golden State Warriors, nuovamente protagonisti della cerimonia di consegna degli anelli di campioni NBA, hanno ospitato gli Oklahoma City Thunder. Nel primo dei due incontri della notte i Celtics hanno chiarito fin da subito che, quest’anno, con loro non si scherza. Lentamente, ma inesorabilmente, gli uomini di ...

NBA 2018-2019 in tv - il calendario e gli orari delle partite trasmesse da Sky : Uno dei momenti più attesi dell’autunno: scatta la regular season dell’NBA 2018-2019, da stanotte, con i primi incontri, un calendario lunghissimo di partite spettacolari che porteranno ovviamente ai play-off. Andiamo a scoprire il calendario e gli orari delle partite trasmesse da Sky Sport (quelle al momento in programmazione). Notte tra martedì 16-mercoledì 17 ottobre Ore 2 Boston Celtics-Philadelphia ...