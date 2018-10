ilfattoquotidiano

: Nato, scenari da Guerra Fredda: al via nell’Artico la più grande esercitazione dal 2002. È… - TutteLeNotizie : Nato, scenari da Guerra Fredda: al via nell’Artico la più grande esercitazione dal 2002. È… - de_f_t : (My @Formichenews) ieri un talebano si è infiltrato all'interno del palazzo del governo di #Kandahar e ha iniziato… - Quare751 : Tra vecchi alleati e nuovi scenari le strade da vagliare sono molte e non prive di rischi ma, una cosa è certa, la… -

(Di giovedì 25 ottobre 2018) L’Alleanza atlantica sfoggia i muscoli nella piùdal. Il teatro scelto è quello dell’Artico, regione di fondamentale importanza strategica per la difesa dell’Europa da possibili attacchi e al centro di una nuova contesa fra le principali potenze globali. Il contingente italiano e il comandodi Napoli saranno fra i principali protagonisti dell’imminente operazione. Il nemico non immaginario di Trident Juncture 2018 è l’esercito russo e le manovre sono, almeno in parte, una risposta alle diverse dimostrazioni di forza che Mosca ha voluto recentemente offrire. L’ammiraglio James G. Foggo a capo della forza congiuntadi base a Giugliano in Campania, nell’area metropolitana di Napoli, sarà anche alla guida dell’imminente Trident Juncture 2018, prevista dal 25 ottobre al 7 novembre prossimi. In realtà l’Alleanza ha già da tempo iniziato a muovere le proprie ...