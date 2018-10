Nato | esercitazione militare in Norvegia É la più grande dalla fine della Guerra Fredda

Nato - scenari da Guerra Fredda : al via nell’Artico la più grande esercitazione dal 2002. È la risposta alle mosse di Mosca : L’alleanza atlantica sfoggia i muscoli nella più grande esercitazione dal 2002. Il teatro scelto è quello dell’Artico, regione di fondamentale importanza strategica per la difesa dell’Europa da possibili attacchi e al centro di una nuova contesa fra le principali potenze globali. Il contingente italiano e il comando Nato di Napoli saranno fra i principali protagonisti dell’imminente operazione. Il nemico non immaginario di Trident Juncture 2018 ...