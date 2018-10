Napoli | nuovo caso di meningite | muore in ospedale a 22 anni

Neymar - nuovo tatuaggio prima della partita contro il Napoli : due supereroi sulla schiena : Ci sono tanti modi per prepararsi a un'importante partita di Champions: uno di questi è farsi un nuovo tatuaggio. La pensa così il brasiliano Neymar che, alla vigilia dell'impegno del suo Psg contro ...

Caputo è il nuovo Responsabile Organizzativo del Centro Federale Territoriale di Napoli : Pasquale Caputo è il nuovo Responsabile Organizzativo del Centro Federale Territoriale di Napoli, una carica importante che si aggiunge ad una carriera ricca di successi e soddisfazioni. Pasquale ha ...

Mimmo Lucano ha scelto Napoli come suo nuovo domicilio : Oltre a dimostrare la mia innocenza personale, credo che questa vicenda, in un momento storico particolare, possa dare un contributo ad un'idea di politica che va in direzione opposta rispetto a ciò ...

Napoli - in estate nuovo assalto a Chiesa : Come riporta il Corriere dello Sport , il Napoli tornerà alla carica per Federico Chiesa . De Laurentiis , dopo che la famiglia Della Valle ha detto 'no' questa estate a 60 milioni è intenzionato a riprovarci nel mercato di giugno ...

Napoli - non solo Piatek : il nuovo attaccante può arrivare dall'estero : Non solo Piatek nel mirino del Napoli . Come scrive il Corriere dello Sport , i partenopei seguono con attenzione anche Kasper Dolberg , centravanti danese dell' Ajax . 21 anni, autore di 2 gol in 3 gare di Eredivisie, è monitorato dagli scout azzurri e fino a due anni ...

Napoli - il sindaco de Magistris riceve il nuovo comandante dei carabinieri : Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha ricevuto a Palazzo San Giacomo il tenente colonnello Vincenzo Pascale nuovo comandante del gruppo Napoli dei carabinieri, Il primo cittadino ha formulato all'...

Alessandro Siani - via a Napoli alle riprese del nuovo film : 'Il giorno più bello del mondo' : Sono iniziate ieri al Teatro Politeama di Napoli le riprese del nuovo film di Alessandro Siani, ' Il giorno più bello del mondo ' prodotto da Bartleby film con Vision Distribution in associazione con ...

Alessandro Siani - iniziate a Napoli le riprese del nuovo film con la star di Grey's Anatomy : Sono iniziate l'8 ottobre al Teatro Politeama di Napoli le riprese del nuovo film di Alessandro Siani, 'Il giorno più bello del mondo' prodotto da Bartleby film con Vision Distribution in associazione ...

Napoli - Insigne : 'Il nuovo ruolo mi rende più spensierato' : 'La fiducia - spiega poi ai microfoni di Sky Sport - l'ho sempre avuta però Ancelotti mi ha messo un pò più vicino alla porta facendomi risparmiare un pò di fatica in fase difensiva, mi ha chiesto di ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Napoli-Sassuolo 2-0. Partenopei di nuovo a -6 dalla Juventus grazie ad Ounas ed Insigne : Si è concluso il posticipo delle ore 18.00 dell’ottava giornata della Serie A di Calcio: il Napoli non perde terreno dalla Juventus superando per 2-0 al San Paolo il Sassuolo. Ounas in avvio ed Insigne nella ripresa piegano la resistenza dei neroverdi e consolidano il secondo posto partenopeo. Nel primo tempo padroni di casa subito in vantaggio: errore di Locatelli, ma la giocata di Ounas è superlativa. Grande stop e conclusione ancora più ...

Metodo Ancelotti - c'è un nuovo Napoli : Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio Ultime notizie Napoli Classifica Serie A

Nuovo Policlinico di Napoli : incendio nel reparto di gastroenterologia : Fiamme nel sotterraneo del Nuovo Policlinico di Napoli. L’incendio è doppiato nell’edificio del reparto di gastroenterologia. Prontamente sul posto sono

Allerta Meteo - incubo maltempo al Centro/Sud : sul Tirreno potrebbe nascere un nuovo “Uragano Mediterraneo” nel weekend - Roma e Napoli a rischio [MAPPE] : 1/20 ...

Napoli - nuovo raid vandalico alla stazione dell'arte di Salvator Rosa : Ancora atti di vandalismo alle stazioni dell'arte della più bella metrò del mondo. Ancoro una volta ad essere presa di mira sono stati i mosaici della stazione di Salvator Rosa. A rendere pubblica la ...