Napoli | è guerra di deleghe al Comune | la grana Patrimonio passa alla Clemente

Napoli - accoltellato a morte calciatore dilettante - aveva 21 anni. Il padre fu ucciso in una guerra di camorra : Un 21enne, Raffaele Perinelli , incensurato, è morto poco dopo mezzanotte nell'ospedale Cardarelli di Napoli per una ferita da coltello al petto. Il giovane, residente in periferia nel quartiere Miano,...

Napoli - accoltellato a morte calciatore dilettante - aveva 21 anni. Il padre fu ucciso in una guerra di camorra : aveva giocato in serie D per la Turris e ora era in attesa di una nuova squadra. Il genitore, esponente del clan Lo Russo, fu ammazzato nell'ambito di una faida tra clan alla fine degli anni '90

Napoli - c'è una scissione interna ai Giuliano dietro la nuova guerra tra i vicoli di Forcella : A Forcella sembra essere tornati indietro nel tempo. I giorni dell'ira e le notti di sangue scatenate tre, quattro anni fa dalla guerra di camorra tra i Giuliano-Sibillo e i Buonerba tornano come...

Guerra tra clan - 'stesa' a Napoli : spari contro le finestre di una casa : Due colpi di pistola hanno raggiunto il balcone di un'abitazione nel quartiere Soccavo, a Napoli, infrangendo il vetro di una finestra. Incolume l'uomo che vive nella casa e che non ha nulla a che ...

Tangenziale di Napoli - la guerra dei pedaggi : il Comune rivuole sei milioni : È guerra sul pedaggio della Tangenziale. Il Comune di Napoli chiede al Governo giallo-verde di restituire alla città la quota degli incassi dai passaggi al casello che...

Guerra Napoli-Comune. De Laurentiis : “De Magistris inadeguato” : Continua ad alzarsi il livello dello scontro tra il Napoli e il sindaco Luigi de Magistris. Il club ha acquistato pagine pubblicitarie su vari giornali – tra cui il Corriere della Sera e Il Mattino – per pubblicare il testo integrale della nota apparsa due giorni fa sul sito internet del Napoli, con un lungo e duro attacco al sindaco dal titolo “de Magistris, un sindaco inadeguato”. Nel testo si accusa il sindaco di ...

Napoli-sindaco - la guerra prosegue sui giornali : Il club azzurro ha acquistato pagine di pubblicità per pubblicare la sua lettera contro de Magistris

Sarri rinnega la Serie A - l’ex allenatore del Napoli già ‘affezionato’ alla Premier : “qui non è una guerra” : Maurizio Sarri preferisce la Premier League, il nuovo mister del Chelsea rinnega già la Serie A e le sue dinamiche ‘aggressive’ Le differenze tra Serie A e Premier League? Ce le spiega Maurizio Sarri. L’ex allenatore del Napoli, volato oltremanica per allenare il Chelsea, come si legge su Gazzetta dello Sport, ha spiegato le diversità tra la massima Serie calcistica italiana e quella inglese. “In Italia è una guerra ...

Napoli - è guerra tra Comune e ADL : «Esistono presidenti e cattivi presidenti» : «Non ci siamo mai permessi di criticare la gestione sportiva della principale squadra di calcio della città, anche se da tifosi potremmo dire che con questa politica societaria dovremmo...