Napoli | De Laurentiis lancia la bomba | “in Serie A quattro club irregolari”

L’abbraccio con De Laurentiis e quella frase sibillina di Giuntoli : il Napoli sogna il ritorno di Cavani : Edinson Cavani è ancora il sogno di mercato del Napoli: l’abbraccio con De Laurentiis e le parole di Giuntoli infiammano i sogni dei tifosi Addio, incomprensioni e velenose frecciatine. Edinson Cavani e il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, si erano lasciati così. Poi la scorsa estate i rumor di mercato, la possibilità di un clamoroso ritorno e l’amore di una città caldissima come Napoli che torna a bruciare forte. ...

Psg Napoli - Cavani saluta il suo vecchio club : abbracci con De Laurentiis e baci con 'Tommy' : Cinque anni e poco più. Tanto ci è voluto per far rincontrare due mondi, un tempo uniti in un unico sodalizio, poi separati per raggiungere rispettive ambizioni. Da una parte Edinson Cavani, dall'...

Napoli - De Laurentiis show : “4 squadre in A dovrebbero fallire! Cavani venga da noi” - che attacchi al PSG : Aurelio De Laurentiis ha parlato di diversi argomenti caldi, partendo dalle spese folli del PSG al possibile ritorno di Cavani a Napoli Aurelio De Laurentiis come sempre senza peli sulla lingua. Il presidente del Napoli, in vista della gara contro il PSG, è stato interpellato dal quotidiano francese Le Parisien, in merito a diverse questioni calde del calcio italiano ed europeo. “Il PSG ha una grande forza, grazie al fatto che non ha ...

Napoli - De Laurentiis : 'Cavani un fuoriclasse. Da noi sarà sempre il benvenuto' : L'ultima chiacchierata a bordocampo non aveva portato benissimo. Il suo Napoli, quella volta lì, pareggiò contro la Stella Rossa, portando via solo un punto dal campo della squadra cuscinetto del ...

PSG-Napoli - De Laurentiis pronto allo spettacolo : “sarà una bella partita a scacchi” : PSG-Napoli, De Laurentiis crede nell’impresa della sua squadra, con Ancelotti in panchina è davvero tutto possibile “Non è una partita decisiva, è una vera partita da affrontare come una giocata a scacchi: va pensata, meditata e verificata in campo, bisognerà avere le idee chiare perché sarà una partita vera a tutti gli effetti“. E’ il pensiero del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, alla vigilia del match ...

Napoli - De Laurentiis : 'Striscioni contro di me? Guardatevi Report' : 'Gli striscioni e gli insulti contro di me? Voi non sapete si cosa si tratta. Il giorno in cui lo scoprirete farete mea culpa per aver diffuso cose non vere. Guardatevi Report di ieri sera'. Lo dice ...

Napoli - De Laurentiis : “Ancelotti ha in mente una tattica per battere il Psg” : Intervistato da Il Mattino, è tornato a parlare Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli lo ha fatto a margine delle elezioni per il presidente della FIGC a Fiumicino. Il numero uno azzurro ha inevitabilmente parlato di Champions: il suo Napoli, domani sera, sarà impegnato nella difficile sfida esterna sul campo del Psg di Neymar, […] L'articolo Napoli, De Laurentiis: “Ancelotti ha in mente una tattica per battere il ...

Napoli - De Laurentiis : 'Ancelotti non è qui in pensione. Scudetto? Nel calcio tutto è possibile' : Era presente anche lui all'elezione di Gravina come nuovo Presidente della FIGC. Il calcio italiano ha bisogno di ripartire e cercherà di farlo con un nuovo condottiero. Come ha fatto il Napoli, che ...

De Laurentiis manda messaggi alla Juventus : “Napoli - scudetto possibile” : Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato della corsa scudetto che vede la sua squadra ad inseguire la Juventus ”Lo scudetto? Nel calcio è tutto possibile, basta che qualcuno faccia un passo falso…Noi abbiamo iniziato un nuovo corso, io parlo sempre di trienni. Quest’anno con il ricambio di tutti i giocatori, all’inizio ci siamo comportati bene e speriamo di avere fortuna nel prosieguo, anche della ...

Napoli - De Laurentiis punge Sarri : “Giocava per sé stesso” : Non perde l’occasione per lanciare qualche frecciatina al suo ex allenatore Aurelio De Laurentiis, che a margine dell’elezione di Gravina in Figc ha criticato ancora una volta Maurizio Sarri, con cui non si è lasciato nel migliore dei modi: “Se guardo il Chelsea di Sarri? Non guardo più Sarri. E’ un grande allenatore, e gli auguro di fare la sua strada in Inghilterra. Ha dato quello che poteva al Napoli, con lui non abbiamo ...

Napoli - De Laurentiis sui lavori di riammodernamento del San Paolo in attesa delle Universiadi : Si avvicinano le Universiadi e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha detto la sua sul “San Paolo”, che ospiterà la rassegna, ai microfoni di Radio Marte: “Non è che ad ogni riunione decidiamo qualche cosa di nuovo. Insieme con il commissario delle Universiadi, alla Regione e al Comune stiamo verificando un cronoprogramma in modo da poter continuare a giocare al San Paolo e fornire per le Universiadi uno stadio ...

Il calciomercato del giorno – Napoli - De Laurentiis pronto ad investire 100 milioni per 4 colpi : Il calciomercato del giorno – Il Napoli sta disputando una stagione molto importante tra campionato e Champions League, il tecnico Carlo Ancelotti è riuscito almeno per il momento a non far rimpiangere Maurizio Sarri, impresa non di certo facile. In campionato gli azzurri sembrano l’unico club in grado di tenere il passo della Juventus, in Champions League la qualificazione è apertissima con la squadra di Ancelotti che potrebbe ...