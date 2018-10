Napoli | bimba di 6 anni ferita ad un occhio da un proiettile | condizioni non preoccupanti

Blastingnews

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Doveva essere una semplice e allegra serata, ma quanto accaduto durante la tradizionale festa della Madonna della Neve a, precisamente nel comune di Torre Annunziata, in via Alfonso De Simone, ha fatto sì che l'evento si trasformasse in attimi di terrore e preoccupazione VIDEO. Alcuni ragazzini, intorno alle ore 21.00, hanno impugnato una scacciacani e hanno aperto il fuoco contro la vetrina di un negozio cinese che si trova nella zona. Oltre a danneggiare i vetri del locale commerciale, però, secondo quanto riferisce il noto sito Today.it, è stataanche una bambina di appena seiche si trovava all'interno del negozio, colpita ad unprobabilmente dai detriti provocati dagli spari. Il dramma nel corso di una festa: laviene colpita ad undopo alcuni spari Tra la paura e lo sconcerto di tutti i presenti, e in particolar modo dei genitori ...