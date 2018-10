Napoli | Ancelotti | Peccato | ma al ritorno giochiamo in casa

Champions. L’Inter ko rimane seconda - Napoli di Ancelotti grande a Parigi : Nella terza giornata della fase a gironi di Champions, l’Inter perde contro il Barcellona e resta al secondo posto del

Quanto è bello il Napoli di Ancelotti - contro il Psg la partita della consapevolezza : Inter troppo rinunciataria ma la prestazione non è da buttare : Si sono giocate altre due importanti partite valide per la Champions League, in campo due squadre italiane, il Napoli e l’Inter che sono uscite da un doppio scontro difficilissimo a testa altissima. In particolar modo la squadra di Carlo Ancelotti, prestazione da incorniciare per gli azzurri, beffa nel finale con il gol di Di Maria che ha impedito di conquistare i tre punti. prestazione strepitosa dell’attaccante Insigne che si ...

Psg-Napoli - Ancelotti tra rammarico e sorrisi : “sarei stato più grato a Di Maria se avesse tirato fuori - ho incontrato Buffon e…” : Ancelotti e le sue impressioni dopo Psg-Napoli: Carletto rimpiange la vittoria sfumata al 93° per mano di Angel Di Maria Dopo il pareggio con la Stella Rossa e la vittoria con il Liverpool, il Napoli in Champions League pareggia clamorosamente nel recupero contro il Psg. Al Parco dei Principi la squadra di Carlo Ancelotti si fa beffare da un gol da 25 metri di Angel De Maria al 93°. Il rammarico di Carletto e dei suoi uomini è palese sui ...

Psg-Napoli : 2-2. Beffa per gli azzurri : Di Maria gela Ancelotti nel recupero : Che Beffa per il Napoli, finalmente grande anche in Europa, ma senza portare a casa la vittoria. Insigne e Mertens firmano i gol di una grande partita che gli azzurri giocano con personalità a Parigi, ma il gol di Di Maria al terzo minuto di recupero rende amaro un pareggio che alla vigilia sarebbe stato da festeggiare. La mano di Carlo Ancelotti, come contro il Liverpool, si vede: i partenopei surclassano i francesi sul piano del gioco, il Psg ...

Tutto Paris e niente… arrosto! Un grande Napoli merita - ma non vince : recupero amaro per Ancelotti al Parco dei Principi [GALLERY] : Il Napoli pareggia nel recupero contro il Psg, la squadra di Ancelotti sfiora l’impresa al Parco dei Principi: finisce 2-2 Dopo il pareggio con la Stella Rossa e la vittoria con il Liverpool, il Napoli in Champions League pareggia clamorosamente nel recupero contro il Psg. Al Parco dei Principi la squadra di Carlo Ancelotti comanda il primo tempo e ‘mette i piedi in testa’ al team francese grazie ad un favoloso pallonetto ...

