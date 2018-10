Nanni Deiana | il giovane vice segretario PD di Pattada che difende la Legge Fornero

Blastingnews

(Di giovedì 25 ottobre 2018), 26 anni di, è laureato in Lettere. Appassionato di politica ed economia, èdel Partito Democratico nel suo paese, sito nella provincia di Sassari. Questa estate ha avuto modo di incontrare l'ex Ministro del Lavoro e Politiche Sociali, Elsa, da cui prende il nome la famosa riforma delle pensioni. La sfiducia dei mercati Borsa altalenante, spread in aumento. Cosa sta succedendo? Lo spread ha superato i 300 punti e questo è dovuto al fatto che la manovra presentata dal Governo Lega-Movimento 5 Stelle ha in qualche maniera deluso le aspettative dell'Europa e dei mercati internazionali. La manovra mostra criticità innanzitutto dal punto di vista delle coperture e dal fatto che le misure presentate non concorrono alla crescita dell'Italia. Detto ciò, dovremmo allinearci rispetto agli altri Paesi europei visto che lo spread ha toccato i 310 punti, ...