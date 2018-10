“My greatest victory” – Tutta la tenerezza di Peter Sagan | la vittoria più bella tatuata

sportfair

: Il più grande privilegio: cantare il disco nuovo. The greatest privilege: singing my new album. El privilegio más g… - TizianoFerro : Il più grande privilegio: cantare il disco nuovo. The greatest privilege: singing my new album. El privilegio más g… - thetoxiclegend : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - JumboDrillo : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di giovedì 25 ottobre 2018)ed il tenerissimo tatuaggio: l’amore per il figlio Marlon scalfito sul petto per sempre E’ arrivato finalmente il tempo per un po’ di meritato riposo per i ciclisti: la stagione è ormai terminata e in vista del 2019 i corridori si godono un po’ di tempo con le famiglie., che proprio di recente ha annunciato il divorzio dalla moglie, sicuramente passerà il suo tempo col piccolo Marlon, che proprio oggi compie un anno. In occasione del suo compleanno, lo slovacco ha pubblicato una tenerissima foto che lo ritrae a petto nudo con un tatuaggio dedicato proprio al figlio. Uno scatto realizzato per una nuova causa: “per aiutare la fondazione Riding for Focus a celebrare la gioia dell’essere padri. La fondazione consente ai bambini di raggiungere il successo sociale e accademico attraverso il ciclismo e la lotta contro ...