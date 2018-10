Mozione M5S | bagni aperti tutto l' anno fino a mezz' ora dopo il tramonto La replica di

Anche il M5S si schiera : "ProMozione di Bardelli sembra un favore a un amico" : La Spezia - "Le insistenti voci della nomina di Franco Bardelli , segretario generale del sindacato autonomo Faisa Cisal, a responsabile della funzione esercizio in Atc ci preoccupano moltissimo, a ...

Verona - approvata in Comune una Mozione leghista anti-aborto - M5S : 'Tornati nel Medio Evo' : La notizia che, a Verona, il Consiglio Comunale ha approvato una mozione contro l'aborto fa rumore per diversi motivi. Il primo è che, nel 2018, sono passati quarant'anni dall'approvazione della Legge 194 che consente alle donne di interrompere la propria gravidanza e ogni tentativo di limitarne gli effetti suscita un certo clamore. Il secondo motivo invece è prettamente politico, considerato che la mozione è nata in seno alla Lega e genera una ...

Ungheria - alla Camera ok a Mozione Lega-M5s pro Orban : "Accertare i motivi delle sanzioni". Ma mancano 73 voti : La Camera ha approvato la mozione della maggioranza M5S-Lega sulla posizione da sostenere in sede europea nei confronti dell'Ungheria. Il testo – su cui c'era il parere favorevole del governo – impegna l'esecutivo, oltre a garantire la protezione dei diritti e dei valori dell'Unione Europea in rispetto di autonomia e sovranità di ogni Stato, anche ad attivarsi affinché il "Consiglio dell'Unione europea accerti ...

