MotoGp – Un koala fortunato a Phillip Island | il tenero incontro con Valentino Rossi in

sportfair

: #MotoGP nella terra di serpenti, koala e canguri: come avranno reagito i piloti? - Sport_Mediaset : #MotoGP nella terra di serpenti, koala e canguri: come avranno reagito i piloti? -

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Unfortunatissimo in Australia:e il dolceprima della conferenza stampa aIl weekend di gara del Gp d’Australia è iniziato. Pochi giorni per ricaricare le energie, tra voli e ‘traslochi’ per i piloti delladopo il Gp del Giappone, che ha incoronato Marquez campione del mondo per la settima volta, la quinta nella categoria. Adesso i campioni delle due ruote sono in Australia, pronti per la seconda gara del Trittico Asiatico, la 18ª nel calendario. Oggi si è tenuta la conferenza stampa dei piloti, prima della quale i campioni delle due ruote hanno incontrato i dolcissimi animali caratteristici della terra australiana., nello specifico, ha dato da mangiare ad un tenerissimo: “dando da mangiare al// Possiamo dire che si tratta di un, che è stato ...