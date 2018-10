MotoGp | rubati i segreti della Ducati | l’incidente di Lorenzo a Buriram ha favorito lo

sportfair

(Di giovedì 25 ottobre 2018) L’incidente occorso ain Thailandia ha permesso alla Honda di analizzare a fondo tutti i dettaglisuaandata distrutta dopo l’impatto con l’asfalto Un incidente tanto spettacolare quanto pericoloso, che ha costretto Jorgea saltare non solo il GpThailandia ma anche quello in programma domenica a Phillip Island. Il maiorchino ha riportato un problema al polso che ha richiesto nella giornata di ieri una breve operazione, utile per accorciare i tempi di recupero. Il crash dell’ex Yamaha ha però permesso anche una sorta di spionaggio da parteHonda nei confronti, come riportato dal quotidiano spagnolo Marca. Mentreveniva portato via dai medici, i fotografi presenti sul posto hanno catturato tutti i particolariDesmosediciGP, andata distrutta dopo l’impatto violento con l’asfalto. ...