MotoGP Rossi e l' obiettivo finale | Voglio il 2° posto di Dovizioso

MotoGP - Rossi : svela il segreto di Marquez - : Presente anche il neo campione del mondo Marquez. Il Dottore svela il segreto dello spagnolo: 'Il suo punto di forza è che è sempre forte, in qualsiasi condizione e circuito. Se cambierà moto come me?...

MotoGP - la conferenza piloti dal GP di Australia 2018. Valentino Rossi : 'Il punto di forza di Marc Marquez? La costanza' : LIVE 08:44 25 ott Valentino Rossi a Sky Sport MotoGP : "Sarebbe un buon risultato arrivare al secondo posto, sarebbe un buon risultato per tutta la Yamaha". 08:43 25 ott Valentino Rossi a Sky Sport MotoGP : "E' importantissimo cercare di lottare con Dovizioso e arrivare sul podio del Mondiale, su questa pista posso giocarmela, ci proviamo, è una cosa importante per mantenere altra la ...

MotoGP – Valentino Rossi e Maverick Vinales incontrano la piccola Freyja in Australia : la storia speciale della dolce bambina [GALLERY] : La piccola Freyja incontra i piloti Yamaha: la prima bambina ad essersi sottoposta ad un intervento di robotica per rimuovere un tumore nel paddock di Philipp Island con Valentino Rossi e Maverick Vinales Il weekend di gara del Gp d’Australia è iniziato. Pochi giorni per ricaricare le energie, tra voli e ‘traslochi’ per i piloti della MotoGp dopo il Gp del Giappone, che ha incoronato Marquez campione del mondo per la ...

MotoGP – Valentino Rossi ‘mostra i muscoli’ a Phillip Island : “voglio lottare con Dovizioso” : Valentino Rossi palesa le sue sensazioni in vista del Gp d’Australia, il pilota della Yamaha riuscirà a fare bene a Phillip Island? La conferenza del giovedì del weekend di gara questa settimana ha un ‘sapore’ nuovo. Con il titolo iridato assegnato a Marc Marquez anche davanti alla platea di giornalisti la ‘festa’ è tutta per il neo laureato campione del mondo. Dopo la vittoria di Giappone, lo spagnolo ha ...

MotoGP - Dovizioso adesso si difende da Rossi : 'ecco il mio obiettivo dopo Motegi' : GP di Australia: le sensazioni di Andrea Dovizioso alla vigilia della gara di Phillip Island Archiviato da pochi giorni il GP del Giappone, che ha visto Marc Marquez aggiudicarsi il titolo mondiale a ...

MotoGP – Dovizioso adesso si difende da Rossi : “ecco il mio obiettivo dopo Motegi” : GP di Australia: le sensazioni di Andrea Dovizioso alla vigilia della gara di Phillip Island Archiviato da pochi giorni il GP del Giappone, che ha visto Marc Marquez aggiudicarsi il titolo mondiale a Motegi dopo la caduta di Andrea Dovizioso a meno di due giri dal traguardo, il Ducati Team è già arrivato in Australia per la tappa successiva. Sul circuito di Phillip Island infatti, si svolgerà il diciassettesimo round della stagione e il ...

MotoGP - Valentino Rossi a Melbourne mangia... italiano! Il Dottore al ristorante della città australiana : Valentino Rossi pranza in un ristorante di cucina italiana a Melbourne, il pilota di Tavullia mangia bene prima del weekend di gara Valentino Rossi sarà impegnato domenica nel Gp d'Australia . A ...

MotoGP – Valentino Rossi a Melbourne mangia… italiano! Il Dottore al ristorante della città australiana : Valentino Rossi pranza in un ristorante di cucina italiana a Melbourne, il pilota di Tavullia mangia bene prima del weekend di gara Valentino Rossi sarà impegnato domenica nel Gp d’Australia. A Philipp Island il Dottore disputerà la terzultima gara di stagione, dopo l’assegnazione del titolo iridato a Marc Marquez in Giappone. Mentre si trova a Melbourne per trascorrere le sue ultime ore di tempo libero, Valentino si ferma in ...

MotoGP – Giacomo Agostini non ha dubbi su Marquez : “supererà i record di Valentino Rossi ed i miei” : Marc Marquez diventerà il pilota più forte di sempre? Giacomo Agostini non ha dubbi, per l’ex motociclista lo spagnolo infrangerà ogni record Il settimo titolo iridato vinto da Marc Marquez fa annoverare lo spagnolo tra i piloti più forti di sempre. Il motociclista della Honda è stato in grado di battere record che sembravano intoccabili e proprio per questo nel corso della sua carriera Marc potrebbe insidiare anche i quasi ...

MotoGP - GP Australia 2018 : Marc Marquez vuol vincere ancora. Andrea Dovizioso per sfatare il tabù - Valentino Rossi punta al podio : E' vero sull'esito del campionato è calato il sipario: Marc Marquez si è laureato per la settima volta in carriera campione del mondo grazie al trionfo di Motegi , Giappone, . E dunque, con niente di ...

MotoGP - GP Australia 2018 : Marc Marquez vuol vincere ancora. Andrea Dovizioso per sfatare il tabù - Valentino Rossi punta al podio : Ed eccoci a Phillip Island (Australia), scenario oceanico da favola, teatro ideale del terzultimo round del Mondiale 2018 di MotoGP. E’ vero sull’esito del campionato è calato il sipario: Marc Marquez si è laureato per la settima volta in carriera campione del mondo grazie al trionfo di Motegi (Giappone). E dunque, con niente di particolare in gioco, i centauri si sfideranno con la voglia più pura e sincera: battersi fino in fondo ...

MotoGP - GP Australia 2018 : Marc Marquez vuol vincere ancora - Andrea Dovizioso sfatare il tabù e Valentino Rossi puntare al podio : Ed eccoci a Phillip Island (Australia), scenario oceanico da favola, teatro ideale del terzultimo round del Mondiale 2018 di MotoGP. E’ vero sull’esito del campionato è calato il sipario: Marc Marquez si è laureato per la settima volta in carriera campione del mondo grazie al trionfo di Motegi (Giappone). E dunque, con niente di particolare in gioco, i centauri si sfideranno con la voglia più pura e sincera: battersi fino in fondo ...

MotoGP - Rossi : «In Australia per fare del nostro meglio» : PHILLIP ISLAND - 'Sono sempre felice di tornare in Australia. Mi piace la pista e anche il circuito di Phillip Island'. Valentino Rossi guarda con entusiasmo alla gara Australiana, terzultimo ...

MotoGP - GP Australia 2018 - Valentino Rossi : “Sono sempre molto felice di venire qui - faremo del nostro meglio” : Quello che si avvicina al GP d’Australia di Phillip Island è un Valentino Rossi positivo. Il nove volte Campione del Mondo, parlando con la stampa alla vigilia dell’appuntamento numero 17 del calendario iridato di quest’anno, ha rimarcato a più riprese i bei ricordi che gli ha lasciato questo circuito, non ultimo il primo titolo mondiale in quel 2001 che fu l’ultimo anno della Classe 500 prima di trasformarsi ...