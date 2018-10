MotoGp – Lorenzo operato in Svizzera | Jorge tranquillizza i fan dopo l’intervento | “ecco

MotoGp - Bautista al posto di Lorenzo a Phillip Island : 'un sogno diventato realtà' : GP di Australia: Andrea Dovizioso avrà come compagno di squadra Álvaro Bautista, che sostituisce Jorge Lorenzo a Phillip Island per la terz'ultima gara del Campionato 2018 Archiviato da pochi giorni ...

MotoGp – Bautista al posto di Lorenzo a Phillip Island : “un sogno diventato realtà” : GP di Australia: Andrea Dovizioso avrà come compagno di squadra Álvaro Bautista, che sostituisce Jorge Lorenzo a Phillip Island per la terz’ultima gara del Campionato 2018 Archiviato da pochi giorni il GP del Giappone, che ha visto Marc Marquez aggiudicarsi il titolo mondiale a Motegi dopo la caduta di Andrea Dovizioso a meno di due giri dal traguardo, il Ducati Team è già arrivato in Australia per la tappa successiva. Sul circuito di ...

MotoGp - Jorge Lorenzo operato al polso sinistro. Rientro per il GP di Malesia? : Jorge Lorenzo si è sottoposto a un intervento chirurgico in seguito alla caduta subita nel GP di Thailandia che gli ha procurato una frattura al polso sinistro. Il pilota della Ducati, che nel frattempo ha dovuto rinunciare al GP del Giappone e che nel weekend non sarà in pista a Phillip Island per il GP di Australia, è stato operato a Barcellona: l’intervento al legamento scafolunare è perfettamente riuscito e il centauro maiorchino ...

MotoGp - Mondiale 2019 : Andrea Dovizioso può credere nell’impresa. Super Ducati e possibile concorrenza interna tra Marquez e Lorenzo le chiavi per sognare : Il Mondiale di MotoGP 2018 è andato in archivio: Marc Marquez ha raggiunto il “settimo livello” imponendosi a Motegi (Giappone), chiudendo la partita al primo match point. Per il 25enne spagnolo mettere nel mirino i numeri fantascientifici di Giacomo Agostini non è una chimera. Marc ha dimostrato classe e costanza nel corso di questo campionato, vincendo con pieno merito, soprattutto ottenendo punti pesanti quando la sua Honda non è ...

MotoGp - Giacomo Agostini : “Nel 2019 prevedo una guerra in Honda tra Marquez e Lorenzo” : Giacomo Agostini, noto ex pilota italiano, che in carriera ha vinto 15 titoli del Motomondiale, rivela al sito spagnolo marca.com che l’iberico Marc Marquez in futuro potrà superare tale primato. Il pilota della Honda stabilirebbe un record difficilmente battibile, dato che all’epoca di Agostini si poteva correre in più classi. Per Agostini inoltre nella prossima stagione, con il passaggio alla Honda di Lorenzo potrà aprirsi una vera ...

MotoGp – Marquez vince il settimo titolo mondiale : Lorenzo si complimenta sui social - ma non manca la frecciatina! : Jorge Lorenzo ed i complimenti a Marc Marquez per il titolo mondiale: il messaggio social del pilota della Ducati al suo prossimo compagno di box Jorge Lorenzo non ha potuto vivere le emozioni del Gp del Giappone direttamente dalla pista, a causa di un brutto infortunio, ma si è gustato con ogni probabilità la gara quasi come un qualsiasi altro spettatore. Lo spagnolo, subito dopo la bagarre di Motegi, si è complimentato con il rivale e ...

MotoGp – Lorenzo in ‘pericolo’ anche in cabina di commento - ma per fortuna Jorge se la ride [VIDEO] : Jorge Lorenzo rischia l’infortunio anche in cabina di commento a Motegi: il VIDEO esilarante Marc Marquez è campione del mondo: il pilota della Honda ha trionfato oggi al Gp del Giappone, complice anche la caduta di Dovizioso a 2 giri dal termine della corsa di Motegi, aggiudicandosi il suo settimo titolo Mondiale a soli 25 anni. Grande assente, oggi a Motegi, Jorge Lorenzo: il maiorchino della Ducati è stato costretto a dichiarare ...