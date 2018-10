MotoGp Honda - Marquez : «Voglio vincere anche in Australia» : 'Ancora non ho avuto tempo di riflettere a freddo su questa stagione, ha detto il neocampione del mondo ai microfoni di Skysport, ma sicuramente posso dire che abbiamo fatto un grande lavoro con il ...

MotoGp - GP Australia. Marc Marquez : 'Diventare un pilota Honda a vita? Possiamo parlarne!' : Eppure è lo stesso Marc a smentire questa prospettiva in un'intervista esclusiva concessa a Sky Sport MotoGP dopo la conferenza stampa: "Dove posso migliorare? In tanti aspetti, tutto il gruppo Honda ...

MotoGp - rubati i segreti della Ducati : l’incidente di Lorenzo a Buriram ha favorito lo spionaggio della… Honda : L’incidente occorso a Lorenzo in Thailandia ha permesso alla Honda di analizzare a fondo tutti i dettagli della sua Ducati andata distrutta dopo l’impatto con l’asfalto Un incidente tanto spettacolare quanto pericoloso, che ha costretto Jorge Lorenzo a saltare non solo il Gp della Thailandia ma anche quello in programma domenica a Phillip Island. Il maiorchino ha riportato un problema al polso che ha richiesto nella ...

MotoGp – Marquez - la festa in Giappone e il futuro in Honda : “qui a vita? Possiamo parlarne” : Marc Marquez sereno e motivato a Phillip Island: le sensazioni dello spagnolo nella conferenza stampa del Gp d’Australia Marc Marquez ha vinto il suo settimo titolo Mondiale domenica scorsa, grazie alla vittoria del Gp del Giappone: lo spagnolo ha avuto poco tempo per festeggiare, col suo team, ma adesso è pronto per una nuova sfida, a Phillip Island. Il titolo è stato assegnato, ma ancora lo spagnolo della Honda deve lottare ...

MotoGp – Puig ha solo parole d’elogio per Marquez : “a volte la Honda non è stata alla sua altezza” : Alberto Puig e le qualità migliori di Marc Marquez: il team manager della Honda elogia il suo pilota campione del mondo Sta per terminare la grande festa di Marc Marquez: lo spagnolo ha potuto celebrare il suo settimo titolo Mondiale, grazie alla vittoria di Motegi, col tutto il suo team e i boss giapponesi della Honda. Adesso, però, per lo spagnolo, è quasi arrivato il momento di ritrovare la concentrazione per una nuova sfida, quella di ...

MotoGp - Giacomo Agostini : “Nel 2019 prevedo una guerra in Honda tra Marquez e Lorenzo” : Giacomo Agostini, noto ex pilota italiano, che in carriera ha vinto 15 titoli del Motomondiale, rivela al sito spagnolo marca.com che l’iberico Marc Marquez in futuro potrà superare tale primato. Il pilota della Honda stabilirebbe un record difficilmente battibile, dato che all’epoca di Agostini si poteva correre in più classi. Per Agostini inoltre nella prossima stagione, con il passaggio alla Honda di Lorenzo potrà aprirsi una vera ...

MotoGp - GP Giappone. Marc Marquez vince il settimo Mondiale : numeri e record del pilota Honda : Dal round successivo ha preso la leadership del Mondiale senza più lasciarla; - 7 : gli anni consecutivi in cui il campione del mondo della top class è spagnolo. Eguagliata la sequenza record di ...

MotoGp – Dovizioso in pole - nessuna Honda ufficiale in prima fila a Motegi : la griglia di partenza del Gp del Giappone : Andrea Dovizioso in pole position a Motegi: la griglia di partenza del Gp del Giappone E’ la Ducati di Andrea Dovizioso a piazzarsi davanti a tutti nelle qualifiche del Gp del Giappone. Una moto italiana, nella casa di Honda e Yamaha, guidata da un pilota italiano, ha conquistato la prima casella in griglia di partenza del Gp del Giappone. Dovizioso partirà infatti dalla pole position domani a Motegi, seguito da Zarco e Miller. Solo ...

MotoGp Giappone - Andrea Dovizioso in Pole in casa della Honda : Sarà Andrea Dovizioso su Ducati a partire, domani mattina alle 7, in Pole position nel Gran premio di MotoGp del Giappone. Notevole prestazione su una pista che è della Honda. Diretta tv alle 7 su ...

MotoGp – Dovizioso pensa già al 2019 - Andrea non teme la Honda : “sulla carta sono i migliori - ma…” : Andrea Dovizioso e la consapevolezza della competitività della Ducati: il forlivese del team di Borgo Panigale pronto ad un 2019 da favola Il Gp del Giappone è ormai alle porte: i piloti sono già in viaggio o addirittura sono già approdati in terra asiatica in vista della gara di Motegi, che si disputerà domenica, alle 7.00 italiane. Marc Marquez si gioca il suo primo match point: lo spagnolo, così come accaduto nel 2014 e nel 2016, ...

MotoGp GP Giappone 2018 - Marquez : 'Vincere il Mondiale a Motegi sarebbe importante per la Honda' : Marc Marquez arriva a Motegi con un vantaggio di 77 punti su Andrea Dovizioso, il rivale più vicino in classifica e 99 su Valentino Rossi al momento terzo nel Mondiale. Con 100 punti ancora ...

MotoGp - Marc Marquez : “La Honda vuole chiudere il Mondiale in casa” : 77 punti di vantaggio su Andrea Dovizioso: basterà arrivare in zona punti davanti all’alfiere Ducati per festeggiare il titolo. Marc Marquez sa bene cosa deve fare per chiudere i conti nel Mondiale di MotoGP e vorrà sicuramente provarci con tre gare d’anticipo: in casa della Honda, nel GP del Giappone. Non sarà facile, visto che la casa di Borgo Panigale si trova molto a suo agio nel Sol Levante, ma il fenomeno iberico può ...

MotoGp - GP Giappone 2018 : Ducati davanti tecnicamente alla Honda. Ma è Marc Marquez a fare la differenza… : Motegi, in Giappone, sarà il palcoscenico su quale si esibiranno i primattori delle due ruote di questo Mondiale 2018 di MotoGP. I centauri più forti del Pianeta saranno al via del quartultimo round per regalare spettacolo in un weekend che è quello di casa per la Honda. Sull’asfalto nipponico Marc Marquez ha la concreta possibilità di chiudere i giochi e portarsi a casa il settimo titolo iridato in carriera. Un obiettivo incredibile per ...

MotoGp - Nakagami rinnova il contratto con la Honda LCR : accordo prolungato anche per il 2019 : Il pilota giapponese ha prolungato il suo contratto con la Honda LCR anche per il 2019, come riportato dal team sul proprio sito Takaaki Nakagami ha rinnovato il suo contratto con la Honda LCR per il 2019. Lo ha annunciato lo stesso team di MotoGp a pochi giorni dal Gp del Giappone con un comunicato: “Prima di tutto, sono davvero felice di continuare con il team LCR Honda anche nel 2019 – ha detto il pilota giapponese – ...