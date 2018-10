MotoGP | GP Australia 2018 | le 5 risposte che dovrà darci la gara di Phillip Island

MotoGP - Rossi : «In Australia possiamo fare molto bene» : PHILLIP ISLAND - ' Secondo me Phillip Island è uno dei migliori circuiti del Mondiale, e credo sia così un po' per tutt i'. Valentino Rossi nella conferenza stampa del Gp d'Australia, ha ribadito il ...

MotoGP Dovizioso : "L'Australia è un GP basilare per capire il nostro futuro" : Il mondiale è sfuggito, ma la Ducati non vuole mollare e intende sfruttare la parte finale della stagione per mettere le basi per il 2019, il vero obiettivo di Borgo Panigale. Lo dice Dovizioso, che ...

MotoGP – Dall’Igna - l’assenza di Lorenzo e l’importante gara in Australia per la Ducati : “un banco di prova per noi” : Gigi Dall’Igna e la gara di Phillip Island importante e significativa per la Ducati: le parole del team director della squadra di Borgo Panigale Il titolo Mondiale è stato assegnato, domenica scorsa al Gp del Giappone. Marc Marquez è campione del mondo per la settima volta in carriera, la quinta nella categoria regina, ma non ha intenzione di fermarsi, nelle rimanenti tre gare della stagione. Alessandro La Rocca/LaPresse Lo spagnolo ...

MotoGP – Dovizioso non si nasconde dietro un dito in Australia : “a Phillip Island la gara più difficile dell’anno” : Andrea Dovizioso palesa le sue impressioni in vista della gara di Phillip Island: il pilota della Ducati appare scettico sulle prestazioni della sua moto in Australia Dopo la caduta in Giappone, Andrea Dovizioso cerca il suo riscatto a Phillip Island, dove però ammette le difficoltà che potrebbe incontrare. Durante il weekend del Gp d’Australia la Ducati potrebbe trovare le più grandi difficoltà di tutta la stagione e il pilota ...

MotoGP - la conferenza piloti dal GP di Australia 2018. Valentino Rossi : 'Il punto di forza di Marc Marquez? La costanza' : LIVE 08:44 25 ott Valentino Rossi a Sky Sport MotoGP : "Sarebbe un buon risultato arrivare al secondo posto, sarebbe un buon risultato per tutta la Yamaha". 08:43 25 ott Valentino Rossi a Sky Sport MotoGP : "E' importantissimo cercare di lottare con Dovizioso e arrivare sul podio del Mondiale, su questa pista posso giocarmela, ci proviamo, è una cosa importante per mantenere altra la ...

Il Motomondiale arriva a Phillip Island per la penultima tappa extraeuropea in calendario. Un appuntamento da vivere tutto in diretta solo su Sky, con il GP d'Australia in esclusiva live su Sky Sport MotoGP (ch. 208). Questo il programma di domenica 28 ottobre, giorno in cui scatta l'ora solare: alle 6.00, in onda la gara

MotoGP - GP Australia 2018. Tutti i numeri del GP : Nemmeno il tempo di mettere il trofeo in valigia e per Marquez è già ora di tornare in pista . La MotoGP riparte da Phillip Island, un tracciato che ha visto Marc vincere 2 gran premi in classe regina ...

MotoGP - la conferenza LIVE dal GP di Australia 2018 : Terz'ultima tappa del Motomondiale: si corre in Australia, sul circuito di Phillip Island. Marc Marquez , trionfatore in Giappone dove insieme alla gara si è preso in anticipo il titolo in MotoGP, non ...

MotoGP – Valentino Rossi a Melbourne mangia… italiano! Il Dottore al ristorante della città australiana : Valentino Rossi pranza in un ristorante di cucina italiana a Melbourne, il pilota di Tavullia mangia bene prima del weekend di gara Valentino Rossi sarà impegnato domenica nel Gp d’Australia. A Philipp Island il Dottore disputerà la terzultima gara di stagione, dopo l’assegnazione del titolo iridato a Marc Marquez in Giappone. Mentre si trova a Melbourne per trascorrere le sue ultime ore di tempo libero, Valentino si ferma in ...