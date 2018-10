MotoGp – Dovizioso adesso si difende da Rossi : “ecco il mio obiettivo dopo Motegi” : GP di Australia: le sensazioni di Andrea Dovizioso alla vigilia della gara di Phillip Island Archiviato da pochi giorni il GP del Giappone, che ha visto Marc Marquez aggiudicarsi il titolo mondiale a Motegi dopo la caduta di Andrea Dovizioso a meno di due giri dal traguardo, il Ducati Team è già arrivato in Australia per la tappa successiva. Sul circuito di Phillip Island infatti, si svolgerà il diciassettesimo round della stagione e il ...

MotoGp - Niente titolo - ma Dovizioso non si lamenta : 'due anni fa non avremmo mai pensato di lottare con Marquez' : Sono orgoglioso di avere creato questa situazione con il team e di essere in grado di lottare e di creare problemi a Marc, un sette volte campione del mondo. Al momento abbiamo anche una buona ...

MotoGp – Niente titolo - ma Dovizioso non si lamenta : “due anni fa non avremmo mai pensato di lottare con Marquez” : Andrea Dovizioso, dopo l’assegnazione del titolo iridato, parla della rivalità con Marc Marquez, della sua Ducati e del futuro al fianco di Petrucci “Sicuramente non è un circuito Ducati, ma sarà interessante vedere come andremo. – così Andrea Dovizioso ha parlato a Motorsport durante un evento a Melburne – Sono felice che questa gara arrivi in questo momento. Dopo Brno, abbiamo iniziato a lottare per la vittoria in ...

MotoGp - GP Australia 2018 : Marc Marquez vuol vincere ancora. Andrea Dovizioso per sfatare il tabù - Valentino Rossi punta al podio : E' vero sull'esito del campionato è calato il sipario: Marc Marquez si è laureato per la settima volta in carriera campione del mondo grazie al trionfo di Motegi , Giappone, .

MotoGp - GP Australia 2018 : Marc Marquez vuol vincere ancora. Andrea Dovizioso per sfatare il tabù - Valentino Rossi punta al podio : Ed eccoci a Phillip Island (Australia), scenario oceanico da favola, teatro ideale del terzultimo round del Mondiale 2018 di MotoGP. E’ vero sull’esito del campionato è calato il sipario: Marc Marquez si è laureato per la settima volta in carriera campione del mondo grazie al trionfo di Motegi (Giappone). E dunque, con niente di particolare in gioco, i centauri si sfideranno con la voglia più pura e sincera: battersi fino in fondo ...

MotoGp – Dovizioso e Miller si improvvisano tennisti : scambi e risate con Hewitt alla Rod Laver Arena [GALLERY] : Cosa ci fanno due piloti di MotoGp alla Rod Laver Arena? Jack Miller e Andrea Dovizioso si improvvisano tennisti Non solo concentrazione, fatica e serietà, i piloti della MotoGp hanno tempo anche per qualche risata e tanto divertimento. alla vigilia del Gp dell’Australia, che si correrà domenica sul circuito di Phillip Island, i ducatisti si sono improvvisati tennisti. Nel regno degli Australian Open, alla Rod Laver Arena, Jack ...

MotoGp - Mondiale 2019 : Andrea Dovizioso può credere nell’impresa. Super Ducati e possibile concorrenza interna tra Marquez e Lorenzo le chiavi per sognare : Il Mondiale di MotoGP 2018 è andato in archivio: Marc Marquez ha raggiunto il “settimo livello” imponendosi a Motegi (Giappone), chiudendo la partita al primo match point. Per il 25enne spagnolo mettere nel mirino i numeri fantascientifici di Giacomo Agostini non è una chimera. Marc ha dimostrato classe e costanza nel corso di questo campionato, vincendo con pieno merito, soprattutto ottenendo punti pesanti quando la sua Honda non è ...

MotoGp - Andrea Dovizioso può puntare al Mondiale nel 2019? Ducati mai così forte - la grande occasione per il forlivese : A Motegi (Giappone) il Mondiale di MotoGP è andato in archivio. Marc Marquez ha chiuso il discorso al primo match point e grazie ad una vittoria di grande autorevolezza e sostanza ha conquistato il settimo titolo iridato in carriera. Per il 25enne spagnolo mettere nel mirino i numeri fantascientifici di Giacomo Agostini non è una chimera. Marc ha dimostrato classe e costanza nel corso di questo campionato, vincendo con pieno merito, soprattutto ...

MotoGp Motegi - Dovizioso : «Mai pensato di vincere titolo» : VERSO IL 2019 - 'Per la caduta ci sono rimasto male - ha detto ancora il pilota della Ducati a Sky Sport -. Non ero troppo forte in quella curva ma ho sbagliato a voler preparare l'uscita troppo ...

MotoGp – Dovizioso fissa il prossimo obiettivo e pregusta la nuova sfida con Marquez : “già non vedo l’ora” : Le prime impressioni di Dovizioso dopo la vittoria del settimo titolo mondiale di Marc Marquez: Andrea commenta la sua caduta a Motegi Al primo match point per vincere il settimo mondiale, Marc Marquez mette a segno il suo intento. In Giappone il pilota della Honda può festeggiare a soli 25 anni la sua ‘settima meraviglia’, dopo una gara caratterizzata da una battaglia con Dovizioso, che sul finire del Gran Premio è però finito ...

MotoGp Motegi - Marquez : «Ho colto l'occasione - mi dispiace per Dovizioso» : Motegi - 'Mi sento davvero bene, anche perché dopo Aragon iniziavo già ad assaporare il titolo e immaginavo potesse essere così. Ho colto l'occasione giusta, mi sono preparato al meglio sono riuscito ...

Classifica Mondiale MotoGp 2018 : Marc Marquez Campione con tre gare d’anticipo - +102 punti su Dovizioso : Marc Marquez si è matematicamente laureato Campione del Mondo MotoGP 2018. Lo spagnolo ha conquistato il suo quinto titolo iridato nella classe regina grazie al successo nel GP del Giappone e ora è irraggiungibile per tutti gli avversari visto che ha 102 punti di vantaggio su Andrea Dovizioso e 111 su Valentino Rossi quando mancano solo tre gare al termine della stagione. Di seguito la Classifica del Mondiale MotoGP 2018. Classifica ...

MotoGp - Pagelle GP Giappone 2018 : Marc Marquez ottiene la laurea - Crutchlow - Rins e Rossi promossi - Dovizioso e Iannone sprecano - Vinales anonimo : E così, come ampiamente previsto, Marc Marquez si laurea campione del mondo anche in questo 2018. Lo spagnolo lo fa nel migliore dei modi, vincendo anche il Gran Premio dei Giappone, approfittando della caduta nel finale di Andrea Dovizioso, proprio quando stava partendo il corpo a corpo tanto atteso. La gara di Motegi ci regala il più giovane cinque-volte campione del mondo della classe regina, per cui non ci rimane che consegnare le Pagelle di ...