MotoGp – Dall’Igna | l’assenza di Lorenzo e l’importante gara in Australia per la Ducati

MotoGp - Pirro senza mezzi termini : “Dall’Igna è come la Madonna. Lorenzo? Spero fatichi…” : Il pilota della Ducati ha parlato a margine del Festival dello Sport a Trento, soffermandosi sull’arrivo di Dall’Igna e sull’addio di Lorenzo La crescita esponenziale della Ducati è coincisa con l’arrivo di Gigi Dall’Igna, un concetto espresso senza mezzi termini da Michele Pirro in occasione del Festival dello Sport di Trento. Alessandro La Rocca/LaPresse Il pilota italiano, protagonista quest’anno di ...

MotoGp – La Ducati fa lo ‘sgambetto’ alla Honda - Dall’Igna sincero : “vogliamo che Marquez vinca più tardi possibile” : Gigi Dall’Igna parla al Festival dello Sport della stagione di MotoGp che sta per concludersi e di quella che verrà, il direttore generale della Ducati pronto a battersi alla conquista del Mondiale 2019 Il Festival dello Sport ha accolto ieri tante personalità sportive di spicco. Tra queste c’era anche Gigi Dall’Igna, accompagnato da Michele Pirro. I due rappresentati della Ducati Corse hanno presenziato all’evento ...

MotoGp – Gigi Dall’Igna guarda all’Australia : “credo che andremo abbastanza bene” : Gigi Dall’Igna guarda al futuro: le sensazioni del Direttore Generale Ducati Corse in vista del Gp dell’Australia Un duello incredibilmente spettacolare, quello di oggi tra Marc Marquez e Andrea Dovizioso nel Gp della Thailandia. Ad avere la meglio, all’ultima curva, questa volta è stato lo spagnolo della Honda, che ha beffato il ducatista a pochi metri dal traguardo del circuito di Buriram. Un secondo posto comunque ...

MotoGp - dalla caduta di Lorenzo al suo possibile ritorno in Ducati : le parole di Gigi Dall’Igna a riguardo : dalla caduta di Lorenzo al futuro del suo team: le impressioni del Direttore Generale della Ducati Corse Gigi Dall’Igna Il Gp di San Marino ha regalato grandi emozioni. Durante la gara, Andrea Dovizioso ha dominato dall’inizio alla fine, sorprendendo per caparbietà e continuità. La caduta finale di Jorge Lorenzo, dopo la pole position del maiorchino di sabato, ha spianato al contrario la strada per il secondo posto a Marc ...

MotoGp - Dall’Igna spiazza tutti : “sarà una gara difficile. La pole di Lorenzo? Non le do un gran significato” : Il dt della Ducati ha analizzato la pole ottenuta da Lorenzo a Misano, restando con i piedi per terra in vista della gara Giornata positiva per la Ducati quella andata in scena ieri a Misano, dove la ‘Rossa’ è riuscita a conquistare la pole position con Jorge Lorenzo a distanza di dieci anni da quella di Casey Stoner. AFP/LaPresse Erano cinque invece quelli che separavano il maiorchino dall’ultima volta in cui ha centrato ...

MotoGp - Tardozzi ‘fredda’ Dall’Igna in Austria : lo scherzetto (gelido) al box Ducati [VIDEO] : Davide Tardozzi e Gigi Dall’Igna nel box Ducati festeggiano tra scherzi e sorrisi dopo il Gp d’Austria Una doppietta ragguardevole quella della Ducati in Austria. Con il primo posto di Jorge Lorenzo ed il terzo di Andrea Dovizioso sulla pista del Red Bull Ring, la scuderia di Borgo Panigale non può che festeggiare il risultato ottenuto anche dopo la baldoria del podio. Dentro il box di Jorge Lorenzo, un inconsapevole Gigi ...

MotoGp – Tra orgoglio per i propri piloti e rispetto per l’avversario - Dall’Igna commenta il Gp d’Austria : “Marquez ci ha dato filo da torcere” : Luigi Dall’Igna commenta a caldo la gara disputata al Red Bull Ring dalle Ducati: le parole del direttore generale della scuderia italiana dopo il Gp d’Austria Dopo una gara mozzafiato disputata da Jorge Lorenzo, è proprio lo spagnolo a trionfare al Red Bull Ring. Sul finire del Gp d’Austria, il maiorchino ha avuto la meglio sul rivale che l’anno prossimo sarà il suo compagno di squadra. Marc Marquez, dopo la beffa ...

MotoGp - Dall’Igna non si abbatte : “Marquez è Marquez - ma stargli vicino è un bel segnale” : Due Ducati in prima fila dopo le qualifiche del Gp d’Austria, un risultato tutto sommato positivo per Dall’Igna che si proietta già alla gara Risultato tutto sommato positivo per la Ducati, capace di piazzare entrambe le proprie moto in prima fila dietro la Honda di Marquez. Dovizioso e Lorenzo non sono riusciti a precedere lo spagnolo, mettendolo però nel mirino in vista della gara di domani. Lapresse Proprio su questo ...