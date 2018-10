MotoGp – Dall’Igna - l’assenza di Lorenzo e l’importante gara in Australia per la Ducati : “un banco di prova per noi” : Gigi Dall’Igna e la gara di Phillip Island importante e significativa per la Ducati: le parole del team director della squadra di Borgo Panigale Il titolo Mondiale è stato assegnato, domenica scorsa al Gp del Giappone. Marc Marquez è campione del mondo per la settima volta in carriera, la quinta nella categoria regina, ma non ha intenzione di fermarsi, nelle rimanenti tre gare della stagione. Alessandro La Rocca/LaPresse Lo spagnolo ...

Jorge Lorenzo operato al polso sinistro: il maiorchino sotto i ferri nella giornata di ieri a Barcellona Jorge Lorenzo è rientrato in Spagna dopo l'amaro weekend di Motegi: il maiorchino della Ducati non ha potuto gareggiare al Gp del Giappone poichè non è riuscito a recuperare dall'Infortunio di qualche settimana fa in Thailandia. Il ducatista è salito in sella alla sua moto nelle Fp1 del Gp del Giappone, ma non è

Hai ricevuto congratulazioni da tutto il mondo: da grandi sportivi, dal presidente spagnolo, dalla casa reale ... Qual è il messaggio più bello? "Sono tutti speciali, a cominciare dalle

LIVE 07:43 21 ott Marquez TAGLIA IL TRAGUARDO, E' campione DEL MONDO PER LA SETTIMA VOLTA A 25 ANNI. DIETRO DI LUI CRUTCHLOW E RINS. PECCATO PER Dovizioso, CADUTO AL PENULTIMO GIRO Continua a leggere 07:44 21 ott FOCUS Marquez -Vittoria numero 69 nel Motomondiale

Motegi - 'Avevo il potenziale per partire dalla seconda fila. Potevo fare meglio, perchè con la prima gomma ero piuttosto veloce '. Questo il commento di Valentino Rossi, ai microfoni di Sky Sport, dopo il nono posto nelle qualifiche della MotoGp a Motegi. 'Purtroppo abbiamo fatto un errore nei box con la gomma dietro, sbagliando la pressione, e non aveva grip. Di fatto il secondo

Il primo giorno del GP del Giappone a Motegi termina nel segno di Andrea Dovizioso (Ducati Team) che però non mette a referto alcun giro nella sessione pomeridiana delle libere, viste le condizioni meteo che hanno indotto alla prudenza. La pioggia ha infatti fatto la sua comparsa nel corso delle FP1 della Moto2, portando quindi

Il nono tempo non può rendere totalmente soddisfatto Valentino Rossi, al termine del venerdì in pista a Motegi: "Avevamo fatto alcune modifiche nel setting, ma in mattinata non ero particolarmente

La pioggia condiziona notevolmente la seconda sessione di prove libere del Gp del Giappone, in testa chiude Daniel Pedrosa davanti a Redding e Petrucci Una seconda sessione di prove libere davvero anomala quella andata in scena a Motegi, la pioggia condiziona i lavori in pista riducendo drasticamente i giri dei piloti. In testa chiude Daniel Pedrosa, che fa segnare il miglior tempo proprio sotto la bandiera a scacchi. Un ottimo 1:48.136

Il team director della Yamaha ha analizzato le ultime prestazioni della M1, svelando come siano previsti aggiornamenti prima della fine della stagione I risultati ottenuti in Thailandia hanno restituito il sorriso alla Yamaha, arrivata in Giappone con la voglia di continuare in questo processo di leggera crescita. Maio Meregalli appare fiducioso alla vigilia del week-end di Motegi, la M1 pare rispondere positivamente agli

Le parole di Valentino Rossi a Motegi: il Dottore pronto per la prova del nove del Gp del Giappone, le sensazioni del pilota Yamaha Il Gp del Giappone è un'importane prova del nove per la Yamaha: il team di Iwata arriva a Motegi reduce da una gara positiva in Thailandia dove Vinales e Rossi hanno chiuso rispettivamente al terzo e quarto posto. La gara di domenica in Giappone sarà indicativa per i due piloti Yamaha perchè potranno

Maverick Viñales si presenta nella conferenza stampa del Gp del Giappone: il pilota spagnolo positivo in vista della gara di Montegi Il primo match point per la vittoria del titolo mondiale, Marc Marquez se lo gioca a Montegi dove sta per iniziare il weekend che potrebbe consegnargli la sua 'settima meraviglia'. Lo spagnolo, prima di scendere in pista per provare a compiere un'impresa a quattro gare dalla fine del

Le parole di Valentino Rossi alla viglia del Gp del Giappone: il Dottore pronto a correre sul circuito di Motegi, nella speranza che la M1 sia realmente migliorata e che i risultati della Thailandia non siano stati solo un caso Il trittico asiatico è arrivato: i piloti della MotoGp sono pronti ad affrontare tre toste gare consecutive oltreoceano. Primo fra tutti, c'è da disputare il Gp del Giappone, dove Marquez potrebbe essere

Il pilota della Ducati ha parlato a margine del Festival dello Sport a Trento, soffermandosi sull'arrivo di Dall'Igna e sull'addio di Lorenzo La crescita esponenziale della Ducati è coincisa con l'arrivo di Gigi Dall'Igna, un concetto espresso senza mezzi termini da Michele Pirro in occasione del Festival dello Sport di Trento. Il pilota italiano, protagonista quest'anno di

Gigi Dall'Igna parla al Festival dello Sport della stagione di MotoGp che sta per concludersi e di quella che verrà, il direttore generale della Ducati pronto a battersi alla conquista del Mondiale 2019 Il Festival dello Sport ha accolto ieri tante personalità sportive di spicco. Tra queste c'era anche Gigi Dall'Igna, accompagnato da Michele Pirro. I due rappresentati della Ducati Corse hanno presenziato all'evento