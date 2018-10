MotoGp – Bautista al posto di Lorenzo a Phillip Island | “un sogno diventato realtà”

MotoGp : Mike Jones sostituirà Bautista in Australia : PHILLIP ISLAND - Mike Jones sarà al via del Gp d'Australia in questo week end: guiderà la Ducati del team Angel Nieto al posto di Alvaro Bautista, chiamato dalla casa di Borgo Panigale a sostituire ...

MotoGp - Ducati : Bautista al posto di Lorenzo in Australia : MOTEGI - Alvaro Bautista, portacolori dell'Angel Nieto Team, correrà per la Ducati a Phillip Island al posto di Jorge Lorenzo, che ha saltato il Gp del Giappone per i postumi della caduta a Buriram, ...

MotoGp Lorenzo - salta pure Phillip Island : al suo posto Bautista : Niente Australia. Dopo Thailandia e Giappone Jorge Lorenzo è costretto a saltare anche il GP d'Australia a Phillip Island, programmato per domenica 28 ottobre, per la frattura al radio del braccio ...

MotoGp - GP Australia - è ufficiale : Lorenzo non ci sarà. Bautista in pole per sostituirlo : ... a ridosso del warm up del GP del Giappone Ducati ha confermato l' assenza di Jorge Lorenzo nel prossimo Gran Premio in programma in Australia , gara in diretta esclusiva alle 4 su Sky Sport MotoGP ...

MotoGp : Jorge Lorenzo dovrebbe saltare anche il GP d’Australia. Alvaro Bautista potrebbe sostituirlo : I guai fisici sono più seri del previsto per Jorge Lorenzo. Il pilota spagnolo della Ducati, impegnato nel Mondiale 2018 di MotoGP e caduto ad Aragon (Spagna) e in Thailandia riportando in quest’ultimo caso una frattura al radio sinistro, dovrebbe essere costretto a saltare anche l’appuntamento del prossimo weekend a Phillip Island (Australia). Il trittico Giappone-Australia-Malesia non consente all’iberico di avere troppo ...

Diretta MotoGp/ Streaming video SKY qualifiche live : Bautista e Nakagami in Q2! Ora caccia alla pole position : Diretta MotoGp qualifiche e prove libere FP3 e FP4 del Gp Giappone 2018 Motegi live: cronaca e tempi, tutto sulle sessioni in programma (oggi sabato 20 ottobre)(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 07:21:00 GMT)

GP Giappone - i piloti della MotoGp si sfidano in minimoto : vince Bautista VIDEO : Il GP del Giappone si è aperto con una gara molto divertente. Otto piloti della MotoGP hanno lasciato momentaneamente le loro moto per una sfida "in miniatura" . Rins, Miller, Syahrin, Aleix Espargaró,...

MotoGp - Bautista va in Superbike - correrà con la Ducati : SILVERSTONE - Alvaro Bautista ha svelato il proprio futuro in conferenza stampa. Con tutte le moto già occupate, lo spagnolo deve abbandonare, almeno per la prossima stagione la MotoGp: ' La mia idea ...

MotoGp - Bautista annuncia l’addio al Motomondiale : “l’anno prossimo correrò in Superbike” : Alvaro Bautista e le sue sensazioni in vista del Gp di Gran Bretagna: le parole del pilota spagnolo sul prossimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp e sul suo futuro Dopo l’incredibile vittoria di Jorge Lorenzo in Austria, il campionato mondiale di MotoGp arriva in terra inglese. Questo weekend si correrà infatti il Gp di Gran Bretagna. Sullo storico circuito di Silverstone domenica 26 agosto si terrà il dodicesimo round ...