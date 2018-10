MotoGP Australia | gli orari del weekend in TV

MotoGP - GP Australia 2018. Tutti i numeri del GP : Nemmeno il tempo di mettere il trofeo in valigia e per Marquez è già ora di tornare in pista . La MotoGP riparte da Phillip Island, un tracciato che ha visto Marc vincere 2 gran premi in classe regina ...

MotoGP – Valentino Rossi a Melbourne mangia… italiano! Il Dottore al ristorante della città australiana : Valentino Rossi pranza in un ristorante di cucina italiana a Melbourne, il pilota di Tavullia mangia bene prima del weekend di gara Valentino Rossi sarà impegnato domenica nel Gp d’Australia. A Philipp Island il Dottore disputerà la terzultima gara di stagione, dopo l’assegnazione del titolo iridato a Marc Marquez in Giappone. Mentre si trova a Melbourne per trascorrere le sue ultime ore di tempo libero, Valentino si ferma in ...

MotoGP - GP Australia 2018 : Marc Marquez vuol vincere ancora. Andrea Dovizioso per sfatare il tabù - Valentino Rossi punta al podio : Ed eccoci a Phillip Island (Australia), scenario oceanico da favola, teatro ideale del terzultimo round del Mondiale 2018 di MotoGP. E’ vero sull’esito del campionato è calato il sipario: Marc Marquez si è laureato per la settima volta in carriera campione del mondo grazie al trionfo di Motegi (Giappone). E dunque, con niente di particolare in gioco, i centauri si sfideranno con la voglia più pura e sincera: battersi fino in fondo ...

MotoGP - GP di Australia 2018 : orari e come vedere il Gran Premio : Durante le gare delle tre categorie, grazie al match center dell'App, sarà possibile accedere ai tempi ufficiali Dorna e alla cronaca scritta in real time. Attraverso il liveblog, invece, avrete l'...

MotoGP - Rossi : «In Australia per fare del nostro meglio» : PHILLIP ISLAND - 'Sono sempre felice di tornare in Australia. Mi piace la pista e anche il circuito di Phillip Island'. Valentino Rossi guarda con entusiasmo alla gara Australiana, terzultimo ...

MotoGP - GP Australia 2018 - Valentino Rossi : “Sono sempre molto felice di venire qui - faremo del nostro meglio” : Quello che si avvicina al GP d’Australia di Phillip Island è un Valentino Rossi positivo. Il nove volte Campione del Mondo, parlando con la stampa alla vigilia dell’appuntamento numero 17 del calendario iridato di quest’anno, ha rimarcato a più riprese i bei ricordi che gli ha lasciato questo circuito, non ultimo il primo titolo mondiale in quel 2001 che fu l’ultimo anno della Classe 500 prima di trasformarsi ...

MotoGP – Vinales e l’amore per l’Australia : “pronti per uno dei weekend più forti della nostra stagione” : Maverick Vinales motivato e carico per il weekend di gara del Gp dell’Australia: le parole dello spagnolo della Yamaha alla vigilia dell’appuntamento di Phillip Island Tutto pronto a Phillip Island per un nuovo appuntamento della stagione 2018 di MotoGp. Il Gp dell’Australia, secondo round del trittico asiatico, regalerà spettacolo puro, nonostante il titolo Mondiale sia già matematicamente nelle mani di Marc ...

MotoGP – La motivazione non manca mai - Valentino Rossi verso l’Australia : “mi piace venire qua” : Le sensazioni di Valentino Rossi alla viglia del Gp dell’Australia: le parole del Dottore a poche ore dall’inizio del weekend di gara di Phillip Island La MotoGp non si ferma: i piloti volano dal Giappone all’Australia per il secondo round del Trittico asiatico. Tre gare no-stop per i campioni delle due ruote che si apprestano ad affrontare il weekend di Phillip Island. AFP/LaPresse Reduce da un positivo quarto posto a ...

MotoGP - GP Australia 2018 : l'inossidabile Marquez : L' impermeabilità a critiche e polemiche è l'altra cifra di Marc Marquez . In questi anni il campione spagnolo ha superato con leggerezza anche i peggiori momenti di tensione. I fischi del pubblico, ...

MotoGP - Marquez : 'Bello arrivare in Australia con il titolo già vinto' : Lo spagnolo Marc Marquez, fresco campione del mondo, è già pronto per la prossima gara in Australia, dopo aver vinto il titolo mondiale piloti al Twin Ring di Motegi, a caccia di un record di 24 ...