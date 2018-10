Moto2 | GP Australia 2018 | Francesco Bagnaia può vincere il Mondiale con 2 gare

oasport

(Di giovedì 25 ottobre 2018)“Pecco”si presenta a Phillip Island per il Gran Premio d’con il primo match point per conquistare aritmeticamente il titolo iridato dellacon dued’anticipo. Il torinese dello Sky Racing Team VR46 sta disputando un campionato fenomenale dimostrando di essere il pilota più completo e veloce della categoria ma deve fare i conti con un avversario solidissimo come il portoghese Miguel Oliveira.ha accumulato 37 punti di vantaggio nela tredalla fine grazie alle sue otto vittorie di tappa, a fronte dei due successi ottenuti da Oliveira, ed ora si può permettere di gestire la situazione favorevole di punteggio nella volata finale. L’azzurro classe ’97 deve portare a casa 38 punti da qui alla fine della stagione per essere certo diil campionato a prescindere dai piazzamenti del ...