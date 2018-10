Moscovici nel 2012 attaccava i tecnocrati Ue | il cronista glielo ricorda | “Come Di Maio”

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 ottobre 2018) “Come abbiamo già detto siamo disposti al confronto e al dialogo con la Commissione Europea, ma vorrei che, durante questo dialogo,sisse delle sue parole quando era ministro e si rendesse conto che ciò che vale per la Francia non può non valere per l’Italia. Siamo entrambi due Paesi Fondatori e siamo entrambi due paesi sovrani. Sì al dialogo ma noi andiamo avanti., come lui stesso ammette, al mio posto farebbe lo stesso”. Ad affermarlo è il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, in un post su Facebook riferendosi ad un domanda fatta al Commissario agli Affari economici, Pierrein merito a dichiarazioni fatte quando era ministro dell’Economia francese. A corredo del commento il ministro Di Maio ha postato un video che riporta il momento in cui il giornalista del Corriere della Sera Ivo Caizzi formula la domanda ...