Moschino x H&M | la sfilata a New York con Naomi Campbell | Gigi Hadid e Winnie Harlow

Animali più fashion che mai grazie a Moschino e H&M : Perché mandare i nostri amici a quattro zampe in giro tutti ignudi quando abbiamo la possibilità di vestirli con le creazioni dei più grandi stilisti? Tutti noi amiamo seguire i trend e le mode del momento. Ci piace star dietro alle nuove mode e ai consigli di Kim Kardashian sull’outfit perfetto per una serata rock, salvo poi sembrare delle buste della spesa con applicate delle paillettes davvero molto cheap. Quando Paris Hilton ha detto che ...

Moschino per H&M - arriva la collezione di cappottini per cani più stilosa di sempre : Preparatevi, perché (ci si può scommettere) presto i social saranno invasi dalle foto di cagnolini. Il motivo? H&M sta per lanciare la sua nuova capsule collection firmata da Moschino e dedicata proprio agli amici a quattro zampe. Dal suo ingresso al timone creativo di Moschino, Jeremy Scott si è subito distinto per la sua creatività e la capacità di trasformare icone pop come ma Barbie, McDonald’s o SpongeBob in capi di alta moda. Ma ...