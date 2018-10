Morto tra una settimana o ti ridiamo i soldi

Genova - è Morto don Federico Rebora : era l’altra metà di don Andrea Gallo : l’altra metà del Gallo. Senza don Federico Rebora, morto ieri a 91 anni, non ci sarebbe stata la Comunità di San Benedetto al Porto. La storia di Andrea Gallo sarebbe stata diversa. E anche quella di Genova. Strano a dirsi, di questo sacerdote così mite e riservato. Eppure solido e forte, come quelle sue grandi mani che agitava parlando. Mentre invece gli occhi ti osservavano dal basso, di sfuggita in una specie di carezza. Andrea e Federico, ...

Morto Gilberto Benetton - il ricordo straziante di Flavio Briatore : “Vittima di sciacallaggio dopo il crollo del Ponte Morandi” : Gilberto Benetton è Morto. Gravemente malato da tempo, 77 anni, Benetton era stato ricoverato alcuni giorni fa a Treviso per una polmonite, e le sue condizioni sono ulteriormente peggiorate. Con i fratelli Luciano, Giuliana e Carlo, aveva fondato il Gruppo Benetton nel 1965. Il 10 luglio scorso era Morto il più giovane dei quattro fratelli, Carlo, all’età di 74 anni. Negli ultimi due mesi, aveva subito due pesantissimi colpi. Prima la ...

Morto Benetton - Briatore choc : 'Vittima di sciacallaggio - il Ponte Morandi ha fatto un'altra vittima' : Gilberto Benetton è Morto ieri a 77 anni, e per Flavio Briatore , mai banale, la colpa è del Ponte Morandi . Lo ha detto all'Adnkronos, che ha intervistato il team manager della Benetton 4 volte ...

Morto Benetton - Briatore choc : «Vittima di sciacallaggio - il Ponte Morandi ha fatto un'altra vittima» : ... volley e rugby tutte formazioni vincenti ai massimi livelli nei rispettivi sport ma dove noi eravamo il fiore all'occhiello - ricorda Briatore - Lui e la sua famiglia hanno fatto cose straordinarie ...

Nuova tragedia nella famiglia Bifolco : è Morto di crepacuore Tommaso - il fratello di Davide : morto di crepacuore Tommaso, per il dolore che si è rinnovato dopo la sentenza che la scorsa settimana ha ridotto la pena al carabiniere che ha ucciso il fratello Davide, con un colpo di pistola". Ad ...

JERRY CALÀ / “Dicono che puzzo di Morto. Mara Venier? Non è vero che l'ho tradita...” : JERRY CALÀ, in un'intervista rilasciata ai microfoni di Rai Radio2 nel corso de "I Lunatici", confessa: "Vorrei tornare a fare cinema, ma qui si dice che uno puzza di morto"(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 20:42:00 GMT)

Reggio Calabria. Incidente sul raccordo autostradale : Morto settantenne : Un uomo di 73 anni, G.M., è morto in un sinistro stradale lungo il raccordo autostradale di Reggio Calabria. L’Incidente

Roma - bodyguard dei vip Morto in incidente stradale/ Ultime notizie - Jacopo Bruni travolto e ucciso da ubriaco : Roma, bodyguard dei vip morto in incidente stradale. Ultime notizie, il 45enne Jacopo Bruni travolto e ucciso da un ubriaco sulla Passeggiata del Gianicolo(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 09:45:00 GMT)

Battuta di caccia finisce in tragedia : è Morto Marco Tosti. Aveva solo 20 anni : “Inermi e sbigottiti” : Un mese nero quello di ottobre per quanto concerne il mondo della caccia. Ancora una vittima – la terza della seconda parte del 2018 – in Italia. Non ce l’ha fatta il ventenne di Santa Rufina, Marco Tosti, esperto cacciatore, rimasto ferito sabato 20 ottobre poco prima delle 10 durante una Battuta di caccia al cinghiale a Rieti, proprio nel giorno dell’apertura della stagione della caccia, in una zona tra Santa Rufina e ...

Parma-Lazio - tragedia nel post partita : Morto un tifoso laziale - i dettagli : Parma-Lazio, tragedia nel post partita, un tifoso laziale in trasferta è deceduto immediatamente dopo la fine dell’incontro Parma-Lazio si è conclusa con la vittoria della squadra di Inzaghi in trasferta in Emilia, una giornata di festa per i laziali trasformatasi in tragedia nel post partita. Sì perchè uno dei 4000 tifosi della Lazio che si sono recati a Parma, è deceduto subito dopo la gara. Secondo quanto rivelato da Cittaceleste, ...

Parma-Lazio : tragedia fuori al Tardini - Morto tifoso biancoceleste : Un tifoso della Lazio è morto oggi 21 ottobre, dopo il match del Tardini che i ragazzi di Simone Inzaghi hanno vinto 2 a 0 sul Parma. L'uomo, un 53enne tifoso laziale, si trovava in viale Solferino , ...

Angiari. Incidente sulla Transpolesana : Morto un sessantenne : Incidente stradale mortale ad Angiari lungo la Traspolesana. L’impatto è avvenuto in direzione Verona. A perdere la vita è stato un

Morto il cavallo caduto al Palio straordinario di Siena. Ape : 'va abolito - è crudeltà". - Video della corsa - : Questi spettacoli sono un insulto alla vita e uno schiaffo all'immagine del Bel Paese. Dopo l'incidente di ieri il minimo che si possa fare è fermare il #PaliodiSiena, è una delle gare più pericolose ...

Palio straordinario - Morto il cavallo Raoul : Questi spettacoli sono un insulto alla vita e uno schiaffo all'immagine del bel Paese". Sidoli ha anche aggiunto che "dopo questa tragedia il minimo che si possa fare è abolire il Palio di Siena. È ...