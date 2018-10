Morte Desirée | la ruspa di Salvini contro l’accoglienza di Fassina

Blastingnews

: Morte di Desiréè, manifestanti fermano Salvini a Roma. Lui: “Imbecilli, difendono i delinquenti”… - LaStampa : Morte di Desiréè, manifestanti fermano Salvini a Roma. Lui: “Imbecilli, difendono i delinquenti”… - Mania48Mania53 : RT @LaStampa: Morte di Desiréè, manifestanti fermano Salvini a Roma. Lui: “Imbecilli, difendono i delinquenti” - Rodolfo14607379 : RT @stemolinaradio: Chi contestava è oggettivamente dalla parte degli assassini, altrimenti perché contestare il Ministro dell'Interno che… -

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Il giallo sulladi Desirée Mariottini, la 16enne di Cisterna di Latina, morta in circostanze misteriose nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 ottobre in uno stabile abbandonato del quartiere San Lorenzo di Roma, ha inevitabilmente coinvolto la politica. Logico che il caso, anche se esploso inspiegabilmente con qualche giorno di ritardo, di una ragazzina italiana probabilmente drogata, stuprata e poi uccisa da un branco di uomini stranieri dovesse scuotere le coscienze e dividere i diversi esponenti politici. Il primo ad esprimersi sulla questione è stato il ministro dell’Interno Matteo, recatosi personalmente nello storico quartiere ‘rosso’ romano, promettendo la “le occupazioni abusive e l’invio di 250 agenti delle forze dell’ordine in più sul territorio capitolino. Ad individuare una soluzione esattamente agli antipodi al problema della sicurezza ...