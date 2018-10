Morta Sara Anzanello | l' epatite | il trapianto | la malattia | ma senza pietismo | | «Ero Hulk

Morta Sara Anzanello - campionessa mondiale di volley nel 2002 - : La pallavolista nel 2013 aveva subito d'urgenza un trapianto di fegato a causa di un'epatite contratta in Azerbaijan. Dopo la malattia era riuscita a tornare in campo. Oltre alla vittoria ai mondiali, ...

Sara Anzanello - Morta l’ex azzurra di volley. Aveva 38 anni. Nel 2002 fu tra le protagoniste dell’oro mondiale : È morta all’età di 38 anni la pallavolista ex azzurra Sara Anzanello. La campionessa di San Donà di Piave nel 2013 Aveva subito un trapianto di fegato urgente a Milano a causa di una violenta epatite contratta in Azerbaijan, dove si era trasferita per la stagione 2011/2012. Dopo mesi complicati, l’atleta sembrava essersi ripresa riuscendo a tornare anche in campo, sia come giocatrice che come staff nel Club Italia nel 2014/2015. Ma ...