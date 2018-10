Monza | 18enne minaccia ex fidanzata | ti ammazzo | devi morire Pedinamenti e

Monza - 18enne minaccia di morte e perseguita l’ex ragazza : arrestato : Ha aggredito, minacciato e perseguitato per mesi l’ex fidanzata, non accettando la fine della loro relazione. Per questo un ragazzo di 18 anni di Concorezzo, in provincia di Monza, è stato arrestato dai carabinieri. Secondo le ricostruzioni degli investigatori la vicenda ha avuto inizio la scorsa primavera quando il giovane stalker ha cominciato a seguire la sua ex sia fuori da scuola che alla fermata del bus. Il ragazzo ha poi continuato ...