Monza | 18enne minaccia di morte e perseguita l’ex ragazza | arrestato

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Ha aggredito,to eto per mesi l’ex fidanzata, non accettando la fine della loro relazione. Per questo un ragazzo di 18 anni di Concorezzo, in provincia di, è statodai carabinieri. Secondo le ricostruzioni degli investigatori la vicenda ha avuto inizio la scorsa primavera quando il giovane stalker ha cominciato a seguire la sua ex sia fuori da scuola che alla fermata del bus. Il ragazzo ha poi continuato a intimidirla con sms e telefonate durante le quali ha insultato landola die di suicidarsi. Poi ilè passato ai social network. “La mia vita è finita, finirà anche la tua, muoio io e muori anche te, alcune persone sonoe ancora non lo sanno”, le ha scritto su Instagram. Così la giovane ha deciso di bloccarlo, oscurandolo sia sui social che su WhatsApp. Una scelta che non ha lasciato indifferente ...