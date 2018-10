Montanari | tecnici Ama a lavoro per risolvere questione bilancio

romadailynews

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Roma – “Il nostro impegno e’ quello di un rafforzamento della dimensione pubblica di Ama, come sta agendo l’attuale management. Ama deve essere in grado di cogliere alcune grandi sfide e credo sia necessario il turn over cosi’ come la creazione di nuovi ruoli specializzati per i giovani”. “Sulstanno ancora lavorando. Siamo fortemente impegnati ala”. Cosi’ l’assessore all’Ambiente di Roma Capitale, Pinuccia, nel corso del suo intervento al sesto congresso della Cgil-Fp. L'articoloAma aperproviene da RomaDailyNews.