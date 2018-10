Mondo della pallavolo in lutto | è morta Sara Anzanello | oro Mondiale nel 2002

LETTURE/ Rachel Moran svela il Mondo della prostituzione e manda in cortocircuito il femminismo : E' un piccolo caso editoriale il libro "Stupro a Pagamento" di Rachel Moran. Toglie il velo al mondo della prostituzione, velo patinato di "libera scelta". CARLO BELLIENI(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 07:30:00 GMT)IL CASO/ Superprotetti ma soli: i bambini tra web e genitori assenti, di C. BellieniLETTURE/ Postumanesimo, quella paura della tecnica che nasconde già la nostra crisi, di C. Bellieni

I migranti e le opportunità nel Mondo del lavoro al centro della conferenza internazionale di Aescoomed - domani 25 e dopodomani 26 ottobre all'Ars. : I migranti e le opportunità nel mondo del lavoro al centro della conferenza internazionale di Aescoomed, domani 25 e dopodomani 26 ottobre all'Ars. Presenti il presidente della Regione, Musumeci, il sindaco di Palermo, Orlando, i ...

Mar Nero - scoperto il relitto della “nave di Ulisse” : “Ha 2400 anni ed è la più antica del Mondo ritrovata finora” : Il relitto della “nave di Ulisse“, come è già stata ribattezzato, è adagiato sui fondali del Mar Nero da 2400 anni, praticamente intatto, e secondo gli storici potrebbe essere la nave più antica del mondo mai ritrovata. L’imbarcazione è lunga 23 metri e secondo gli storici è molto simile alla nave del mitico eroe greco Ulisse raffigurata su un antico vaso, da qui il nome. Il reperto, individuato a circa 2000 metri sotto il ...

Precipita dall'aereo e muore sul colpo. Tragedia nel Mondo della musica : Precipita dall'aereo, morto rapper canadese Stava effettuando delle riprese per il suo nuovo video musicale , ma quella che doveva essere una normale giornata di lavoro è terminata con una Tragedia. ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Soelden 2018 : le convocate dell’Italia. Debutto per Elena Sandulli e Lara Della Mea : Saranno nove le azzurre che parteciperanno allo slalom gigante di Soelden di sabato 27 ottobre, che aprirà la stagione di Coppa del Mondo di sci alpino. La punta dell’Italia sarà Federica Brignone che sulla Rettenbach ha vinto nel 2015 ed è pronta ad essere grande protagonista anche quest’anno. Ambizioni importanti anche per Marta Bassino, che fu terza nel 2016, e Irene Curtoni. Sarà assente Sofia Goggia, che ha rimediato una frattura del ...

Lutto nel Mondo della moda italiana. È morto Gilberto Benetton : Gilberto Benetton è morto all’età di 77 anni, dopo aver lottato a lungo con la malattia. Qualche mese fa dopo aver chiuso con successo l’operazione di Atlantia su Abertis, che lo aveva tenuto impegnato per tutto il 2017, era arrivato un brutto colpo, la morte del fratello minore Carlo, stroncato in pochi mesi da un tumore. Gilberto, che aveva due anni di più, ne era rimasto molto scosso e con lui i fratelli Luciano e Giuliana. Un altro ...

Matteo Renzi è il Re della Leopolda - ma nel Mondo reale non lo sopporta più nessuno : Si chiude oggi la nona edizione della Leopolda di Firenze, la kermesse della corrente Renziana del Partito Democratico. Molte le persone presenti alla tre giorni, molti i simpatizzanti e i militanti del Partito Democratico che sostengono ancora apertamente Matteo Renzi e vorrebbero tornasse in campo da leader e da segretario del Pd. L'entusiasmo dei leopoldini, però, deve fare i conti con l'umore dell'elettorato italiano e con un fatto difficile ...

Fortnite : il lancio free-to-play della modalità Salva il Mondo è stato rinviato oltre il 2018 : Fortnite ha visto una serie di cambiamenti da quando è stato rilasciato la scorsa estate, per mantenere il gioco fresco e tenere i giocatori sempre impegnati. Tuttavia, il lancio gratuito per la sua modalità PvE, Salva il Mondo, è stato rimandato e non è più previsto per il 2018.Come riporta Dualshockers, l'annuncio di Epic è arrivato tramite il blog State of Development. Il lancio gratuito per la modalità Salva il Mondo di Fortnite non avverrà ...

Marquez campione del Mondo della MotoGp : Marc Marquez si conferma campione del mondo della MotoGp per la terza volta consecutiva, vincendo il Gran premio del Giappone disputato sulla pista di Motegi. Lo spagnolo della Honda ha approfittato della caduta al penultimo giro di ...

GUARESCHI/ L'antidoto al "piccolo Mondo" che ha paura della libertà : Un recente convegno in Cattolica ha riproposto la figura di Giovannino GUARESCHI. Un grande scrittore e un uomo libero visto con diffidenza dall’establishment. GIANLUIGI DA ROLD(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 06:09:00 GMT)GUARESCHI/ Quelle 2 domande misteriose alle quali solo lui può dare una risposta, di R. Prando50 ANNI DOPO/ Perché abbiamo ancora bisogno di Giovannino GUARESCHI, di E. Bandini

Notte della Luna - oggi 20 ottobre : tutto il Mondo ammirarla. Tutte le informazioni sugli eventi in Italia : oggi è il giorno della International Observe the Moon Night 2018, l’iniziativa fondata dalla Nasa nel 2010 e di grandissimo successo in tutto il mondo. L’iniziativa mondiale per l’osservazione della Luna e la diffusione della cultura scientifica denominata International Observe The Moon Night, (InOMN): l’idea è quella di coinvolgere realtà locali per organizzare innumerevoli eventi dedicati al nostro satellite, con telescopi in ...

Questa è la notte della Luna : tutto il Mondo con il naso all'insù : Torna l'International Observe the Moon Night, l'iniziativa mondiale inaugurata dalla Nasa dal 2010 per scoprire e osservare il nostro satellite

Il caso Khashoggi spacca il Mondo della tecnologia : da Uber a Slack - gli investimenti dei sauditi : Con la scomparsa del giornalista Jamal Khashoggi, gli occhi del mondo sono tornati sulla famiglia reale saudita, accusata di essere la mandante del presunto omicidio. E questo ha ricadute su diversi settori, da quello petrolifero a quello tecnologico. Il principe Mohammed bin Salman e il suo fondo sovrano sono infatti diventati, negli ultimi due anni, grandi investitori in società, servizi e applicazioni digitali. Il Saudi Arabian ...