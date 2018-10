Modello 730 integrativo | invio entro oggi | perché e come presentarlo

leggioggi

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Scade, 25 ottobre, il termine per correggere eventuali errori o dimenticanze rispetto a quanto precedentemente dichiarato in Dichiarazione dei redditi, ed è possibile farlo presentando due modelli post dichiarazione:7302018 erettificativo 2018. Vediamo a cosa servono, in quali casi si possono presentare, le modalità con cui è possibile farlo edquando, soffermandoci in modo dettagliato sul730. Leggi anche “770:il 31 ottobre, ecco le novità”7302018:quandoTramite questo documento, si ha la possibilità di integrare la dichiarazione dei redditi. Scade, giovedì 25 ottobre 2018, il termine per presentare un eventuale, qualora il contribuente si sia accorto di aver dimenticato di dichiarare qualcosa. Tutte le novità sul...