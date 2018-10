Milly Carlucci | dolore infinito | ' Il cuore soffre troppo' | la frase straziante dopo

Milly Carlucci - dopo giorni di silenzio lo sfogo per la morte del padre : Per più di 48 ore Milly Carlucci è rimasta in silenzio. Non ha rilasciato dichiarazioni alla stampa né scritto un pensiero sui social. Aveva evidentemente bisogno di vivere il suo dolore per il grave lutto che nei giorni scorsi ha colpito la sua famiglia nel più stretto riserbo. È un brutto momento, questo, per la conduttrice di ‘Ballando con le stelle’. Lunedì scorso, infatti, è scomparso il padre, Luigi Carlucci. Aveva 91 anni. ...

Milly Carlucci : «Il mio sogno è avere Maria De Filippi a Ballando con le Stelle». E le manda la posta tramite Carlo Conti : Milly Carlucci Fermi tutti. Milly Carlucci vuole Maria De Filippi a Ballando Con le Stelle come ballerina per una notte. La conduttrice del dance show di Rai1, ospite ieri sera a Tale e Quale Show come giudice d’eccezione, ha espresso in diretta il desiderio di ospitare la collega di Canale5 (e diretta competitor del sabato sera) nel suo programma danzereccio che ripartirà nel 2019. Sorprendente! Seduta eccezionalmente in giuria a Tale e ...

