Milano Spazio Teatro 89 | domenica 11 novembre nel segno di Domenico Scarlatti

Milano : inaugurato nuovo spazio WeMi per tate - colf e badanti (2) : (AdnKronos) - Per attivare il percorso di ricerca è possibile scrivere una mail all’indirizzo WeMi.tatecolfbadanti@comune.Milano.it oppure ci si può rivolgere al numero 0288458041 nei seguenti orari: il lunedì e il giovedì dalle 14 alle 18, il martedì, il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 17 e il

Milano : inaugurato nuovo spazio WeMi per tate - colf e badanti (3) : (AdnKronos) - Il nuovo servizio consentirà ai lavoratori di iscriversi anche al Registro territoriale delle Assistenti familiari istituito da Regione Lombardia con l’obiettivo di valorizzare e sostenere il lavoro di assistenza e cura svolto dagli assistenti familiari in aiuto e a tutela delle person

Milano : inaugurato nuovo spazio WeMi per tate - colf e badanti : Milano, 24 ott. (AdnKronos) - Un servizio gratuito pensato per mettere in comunicazione domanda e offerta di lavoro, facilitando le famiglie nella ricerca di un collaboratore domestico e garantendo un servizio di qualità. Apre oggi a Milano, in via Statuto 15, WeMi tate/colf/badanti, lo sportello de

Milano. La casa nel cassetto domenica 11 novembre allo Spazio Teatro 89 : È riservato ai baby-spettatori di età compresa tra i 18 e i 36 mesi il quarto appuntamento della rassegna “Teatro

'Cento di questi puffi' - la mostra tributo al Wow Spazio Fumetto di Milano : Un percorso inedito e divertente, una full immersion nel mondo di Puffolandia: in esposizione giornali rari dagli archivi della Fondazione Franco Fossati, tra cui l'originale del numero di Spirou 'La ...

Milano. Jama Trio live domani allo Spazio Teatro 89 : Secondo appuntamento della rassegna “It’s Only Folk Rock” organizzata dallo Spazio Teatro 89 di Milano. domani, venerdì 12 ottobre (ore

Milano Spazio Teatro 89. Live degli Eptalidon e spettacolo Sounds of Visions : Uno spettacolo di luci, suoni e danze intitolato “Sounds of Visions”. E’ quello che andrà in scena sabato 20 ottobre

Milano. I viaggi musicali di Jeffrey Swann domenica 21 ottobre allo Spazio Teatro 89 : Grazie alla rinnovata collaborazione con Serate musicali, torna allo Spazio Teatro 89 di Milano, per il secondo appuntamento della rassegna

Milano. Edward Abbiati e Stiv Cantarelli il 6 ottobre allo Spazio Teatro 89 : Una band nuova di zecca, per la prima volta sul palco, per il concerto inaugurale di “It’s Only Folk Rock”,

Spazio Teatro 89 di Milano : intrappolati in funivia tra ansie - stress e paure : In anteprima assoluta, Master Move Theatre e la Compagnia degli Zelattori porteranno in scena domenica 30 settembre allo Spazio Teatro

Pace fatta : J-Ax e Dj Jad assieme al Fabrique di Milano : l'annuncio a sorpresa su Facebook. Ma quanto spazio sarà dato agli - ex - Articolo ... : ... , ci troviamo davanti ad un'operazione nostalgia che ha pochi precedenti in Italia , nessuno probabilmente, se ci limitiamo alla nostaglia per gli anni '90, quando il mondo era l'arca e noi eravamo ...