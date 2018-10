Milano Morto Roberto Renzi ideatore di Tiramolla e Akim

Milano - travolto da un'auto durante i lavori nel cantiere stradale : morto un operaio : L'uomo, 47 anni, stava iniziando a lavorare alla manutenzione di un ponte allo svincolo della A4 a Cormano

Milano - neonato trovato morto in casa mentre era con la babysitter : Dramma a Milano, dove un neonato di appena 45 giorni è morto probabilmente per un rigurgito in un appartamento in largo Gelsomini. A chiamare i soccorsi, attorno alle 14, è...

Milano - droga nascosta negli ananas dal Costa Rica - c’è un morto : In un’operazione della sezione narcotici della Squadra Mobile di Milano è stato individuato un gruppo di italiani con contatti in SudameRica, rifornitori secondo gli inquirenti del microspaccio nelle piazze milanesi. Il bilancio è di 7 arresti, sospettati di traffico internazionale, e altri 22 arresti per spaccio tra Milano e Pavia. Sarebbe finito in manette anche Salvatore Ponzo, figlio di uno degli arrestati, se non fosse stato nel ...

Milano. Maurizio Rossi morto nell’incendio divampato in via Moroni : Maurizio Rossi, 78 anni, è morto a Milano nell’incendio divampato all’interno del suo appartamento, in via Giovanni Battista Moroni 12.

Milano. Incidente in piazza Trento : morto il centauro Giancarlo Bocchini : Sinistro mortale in piazza Trento a Milano. Giancarlo Bocchini, 56 anni a bordo di una moto si è scontrato contro

Milano : folla ai funerali di Andrea - il 15enne morto per un selfie : In centinaia alla cerimonia nella chiesa di Cusano Milanino per l'ultimo saluto al giovane precipitato dal tetto di un centro commerciale dove era salito con gli amici per una bravata

Il governo : “Il progetto Olimpiadi è morto”. Ma spunta l’ipotesi Milano-Cortina : «La proposta non ha il sostegno del governo ed è quindi morta qui». Poche, lapidarie e amare parole, in apertura dell’audizione davanti alla commissione Istruzione del senato, con cui il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, annuncia il no del governo alla candidatura italiana alle Olimpiadi inver...

Milano - morto per un selfie a 15 anni : precipita dal tetto del centro commerciale : Tragedia a Sesto San Giovanni. Un 15enne ha perso la vita precipitando da un’altezza di circa 25 metri in un condotto di aerazione nel centro commerciale Sarca. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo di Cusano Milanino sarebbe salito per gioco nella serata di sabato, attorno alle 22:30, sul tetto del grande magazzino: era in compagnia di un gruppo di amici che hanno poi raccontato di un selfie per immortalare la conquista della ...

Milano - ragazzo di 15 anni morto per un selfie : precipitato dal tetto del centro commerciale di Sesto San Giovanni : Andrea Barone è morto per scattare un selfie. A 15 anni morto per un gioco tragico: il giovane è precipitato dal tetto di un centro commerciale. Il ragazzo è precipitato per 25...

