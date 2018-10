Milano | la festa dei tifosi del Betis Siviglia in piazza Duomo

Milano. Municipio 5 : Gratosoglio in festa 2018 : L’associazione Proficua, con il patrocinio del Municipio 5, realizza l’iniziativa “Gratosoglio in festa”. Appuntamento sabato 27 ottobre dalle ore 15:00

A Milano ci sono i fantasmi : ghost tour tra i luoghi più infestati : ...in Valle d'Aosta I 10 percorsi di trekking più fotografati su Instagram I video più visti Il ponte sul mare più lungo del mondo collega Macao alla Cina È decollato il volo più lungo del mondo da ...

Fedez - festa a sorpresa in un supermercato di Milano : balli con frutta e verdura e corse coi carrelli : Una festa di compleanno a sorpresa in un supermercato di Milano, con tanto di musica, balli sui banchi di frutta e verdura e corse dentro i carrelli della spesa. L’ha organizzata Chiara Ferragni per Fedez, affittando, con la complicità della suocera, il Carrefour di Citylife a Milano. La coppia ha ripreso diversi momenti del party e pubblicato, come di consueto, le immagini sui canali social. Fedez ha anche specificato che “la spesa ...

Da Jonathan Coe a Luis Sepulveda - con BookCity Milano fa la festa al libro : E si parlerà anche di attualità e politica, a BookCity, insieme all'ex premier Paolo Gentiloni e a Marco Minniti. Tra le novità dell'edizione 2018 il gemellaggio con Dublino, storica capitale della ...

Icardi contro Higuain. A Milano la festa è argentina : Quale sinfonia? La numero 9. E senza incrociare le dita come facevano i grandi compositori, che temevano non portasse fortuna. Tutti tranne Beethoven ovviamente. Qui ce ne sono altri due, che sul nove hanno fatto la loro fortuna. Suonano con i piedi ed è una delle poche volte che il termine non s'accompagna ad una diminutio. Ce li godremo così, nella Milano che fa derby. Per loro anche di più: derby nel derby e tutti ad attendere la risposta. La ...

Milano. Manifestazioni teatrali dal 12 ottobre 2018 al 7 aprile 2019 in via Vivarini : L’associazione culturale “Teatro sotto il lucernario”, con il patrocinio del Municipio 5, presenta “Piccola rassegna Sottoluce”. La stagione teatrale andrà

Casinò - sospesa la manifestazione a Milano. Il governo convoca un tavolo interministeriale : ... Molteni avrebbe comunicato che il governo, analizzati tutti gli elementi necessari, ha programmato per dopodomani, martedì 9 ottobre, un tavolo interministeriale , Interno, Economia e Finanze, ...

TV - Rai Storia : a “Cronache dal Rinascimento” Leonardo a Milano e la festa del Paradiso : È il 1482 quando Leonardo da Vinci arriva a Milano. Fino a quel momento ha lavorato nella bottega di Andrea del Verrocchio a Firenze entrando in contatto con la famiglia de’ Medici. Ed è proprio Lorenzo il Magnifico a inviare Leonardo in missione alla corte degli Sforza, a Milano. Leonardo è in cerca di gloria e di fama, e trova il suo mecenate in Ludovico Sforza, detto “il Moro”. Lo racconta il viaggio nella Storia di Cristoforo Gorno con ...

Milano. Oggi torna la festa esagerata a Casa Jannacci : torna a Casa Jannacci, l’antico dormitorio comunale di viale Ortles 69, lo spettacolo “esagerato”. Oggi la struttura a gestione pubblica

Milano. Nozze d’oro : festa per celebrare gli sposi del 1968 : Appuntamento dedicato dall’Amministrazione comunale ai milanesi che cinquant’anni fa si sono uniti in matrimonio. Il 2 e 3 ottobre il teatro

Milano - la festa dei 'Ghisa' in piazza Duomo : La polizia locale di Milano compie 158 anni e festeggia in piazza Duomo. 'Il vostro impegno vi rende credibili e autorevoli, è la ragione della stima che la città ha per i suoi ghisa'. Con queste ...

MODENA - COMPAGNI DISERTANO FESTA DEL BIMBO AUTISTICO/ “Abbandonati” - poi la sorpresa da Milano : Cavezzo (MODENA), COMPAGNI di classe DISERTANO la FESTA di compleanno del BIMBO AUTISTICO di 4 anni. Sfogo social della madre, "lasciato solo da tutti": poi l'invito dal Milano Kids Festival(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 13:38:00 GMT)

Manifestazione contro nomadi abusivi via Pio II Milano - quartiere esasperato : Sabato 29 settembre 2018 si è tenuta una Manifestazione di piazza davanti all'ospedale San Carlo, in via via Pio II a Milano, alla quale hanno aderito i gruppi di centrodestra del Municipio 7, per ...

Basket - Supercoppa Milano fa subito festa - Torino cede 82-71 : BRESCIA - Si apre nel segno di Milano la nuova stagione di Basket. L'Olimpia supera Torino 82-71 nella finale di Supercoppa italiana e alza per la terza volta consecutiva il trofeo. Tutto come da ...