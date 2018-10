Milano | il palazzo abbandonato covo di drogati e senzatetto

Milano - Palazzo Reale da record : entra nella classifica dei 100 musei più visitati del mondo : La più importante sede di mostre della città ha superato il milione di visitatori nel 2017. E aumenta il volume d'affari delle imprese culturali

Picasso in mostra a Milano. A Palazzo Reale la "Metamorfosi" del maestro : I capolavori del genio visionario di Pablo Picasso, visti attraverso una prospettiva inconsueta e interessante: il rapporto con la mitologia greco-romana. Ai quadri, ai disegni e alle sculture dell'artista, sono accostati antichi vasi, ceramiche, placche votive, idoli e statuine che vanno fino al 2500 a.C., ed ecco che dal minotauro, dalle donne con l'anfora sulla testa di Picasso, traspare una filigrana di antichità. Il legame ...

Milano. A Palazzo Marino è così stupido vivere di carta : Domani torna la cultura protagonista in Comune a Milano. Domenica 21 ottobre alle ore 10:30 Palazzo Marino ospita “Area P.

Milano - incendio in un palazzo di Quarto Oggiaro. Quattro intossicati : È di Quattro intossicati, comunque non in gravi condizioni, il bilancio dell'incendio che si è propagato giovedì verso l'ora di pranzo in un palazzo di via Vittani 5 a Milano, in zona Quarto Oggiaro ...

Milano. Fiamme al sesto piano di un palazzo in via Vittani : 13 intossicati : Tredici persone sono rimaste intossicate nel rogo scoppiato giovedì pomeriggio al sesto piano di un palazzo in via Vittani a

Milano : apre a Palazzo Reale la mostra 'Picasso Metamorfosi' (2) : (AdnKronos) - Il progetto, spiegano gli organizzatori, si innesta in un percorso di approfondimento sul grande artista intrapreso da Palazzo Reale nei decenni, un vero e proprio ciclo di mostre su Picasso che ha reso speciale il rapporto tra il maestro spagnolo e Milano. Prima fra tutte l’esposizion

Milano : apre a Palazzo Reale la mostra 'Picasso Metamorfosi' : Milano, 18 ott. (AdnKronos) - Da oggi e fino al 17 febbraio 2019, a Milano, Palazzo Reale dedica al genio artistico di Pablo Picasso una nuova mostra che indaga il rapporto che l’artista spagnolo ha sviluppato, durante tutta la sua lunga e straordinaria carriera, con il mito e l’antichità. La mostra

Milano - incendio in palazzo Quarto Oggiaro : 60 evacuati/ Ultime notizie - 4 persone intossicate : Milano, incendio in palazzo Quarto Oggiaro: 60 evacuati. Ultime notizie, 4 persone intossicate: non risultano feriti, altro rogo dopo quello degli scorsi giorni(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 15:29:00 GMT)

Milano. A Palazzo Marino visita di un gruppo di cittadini di Francoforte : Il Presidente del Consiglio comunale Lamberto Bertolé ha incontrato una delegazione di studenti adulti del Comune di Francoforte. I cittadini

Giornate FAI d’autunno Milano. Porte aperte anche a Palazzo Marino : Un fine settimana per ammirare le bellezze poco conosciute e inaccessibili del nostro Paese, grazie agli itinerari tematici e alle

Milano : esplosione in una palazzo - tre feriti : Milano, 9 ott. (AdnKronos) - L'esplosione all'interno di una palazzina a Milano ha provocato tre feriti. L'allarme è scattato alla 19.40 per una probabile fuga di gas in uno stabile in via Chiesa Rossa, all'altezza del civico 33. Tre persone risultano ferite, nessuna in modo grave secondo le prime i

Milano. Biblioteca Centrale Palazzo Sormani nuovi orari del sabato : A partire da ieri la Biblioteca Centrale di Palazzo Sormani ha adottato nei giorni di sabato un nuovo orario di

Olimpiadi Invernali 2026 : da palazzo Balbi parte la corsa di Milano e Cortina : palazzo Balbi, la sede della Regione Veneto, segna quello che può considerarsi il vero inizio della corsa olimpica di Milano e Cortina per i Giochi Invernali del 2026. Si sono ritrovati il Sindaco di Milano Giuseppe Sala, quello di Cortina Giampietro Ghedina, i Presidenti di Lombardia e Veneto Attilio Fontana e Luca Zaia, la rappresentante del CONI Diana Bianchedi e infine Giorgio Re, che sta mettendo mano al report assieme all’agenzia ...

Milano. Stasera all’Anteo Palazzo del cinema la proiezione gratuita di “Sulla mia pelle” : Stasera alle 20, all’Anteo Palazzo del cinema, sarà proiettato “Sulla mia pelle”, il film che racconta gli ultimi giorni della