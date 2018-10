Milano | Giulio Regeni e Valeria Solesin insieme nel murale | I loro sorrisi una

Giulio Paolini : l'arte concettuale in mostra a Milano : Dalla sua prima partecipazione a un'esposizione collettiva nel 1961 e dalla sua prima personalenel 1964 ha tenuto innumerevoli mostre in gallerie e musei di tutto il mondo. Dal 1969 ha realizzato ...

La mostra Giulio Paolini. Del bello ideale dal 26 ottobre a Milano : Dal 26 ottobre 2018 al 10 febbraio 2019 la Fondazione Carriero presenta Giulio Paolini. Del bello ideale, a cura di Francesco Stocchi, mostra dedicata a uno dei massimi esponenti dell’arte concettuale, con interventi della scenografa Margherita Palli, organizzata in stretta collaborazione con l’artista. Dopo la mostra Sol LeWitt. Between the Lines dedicata all’esplorazione dei confini dell’artista americano in relazione all’architettura, ...