Milano | Atm | domani metro regolari fino alle 18

Sciopero Milano - Atm : "Metrò regolare fino alle 18" : L'azienda dei trasporti comunica però che i mezzi di superficie rimangono a rischio tra le 8.45 e le 15 e tra le 18 e la fine del servizio

Sciopero 26 ottobre : treni - bus e metro/ Ultime notizie Roma-Milano : caos Atac - Atm - Trenitalia (info orari) : Sciopero generale 26 ottobre 2018: mezzi pubblici, treni, metro, aerei e scuola. Ultime notizie a Roma e Milano: info orari Atac e Atm, caos per trenitalia e Trenord(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 11:43:00 GMT)

DriveNow festeggia i 2 anni a Milano : numeri in crescita e accordo con ATM : Il servizio di car sharing del Gruppo BMW festeggia i due anni di presenza nel capoluogo lombardo con numeri da record e un...

Milano - guardie giurate ai tornelli del metrò : la guerra di Atm ai furbetti del biglietto : L'azienda dei trasporti continua con i 'mercoledì da leoni', i tornelli chiusi in uscita e le barriere anti-evasione. Nel 2018 i controlli sono cresciuti del 60 per cento, multe aumentate del 34,5 per cento

Incidente in piazza Trento a Milano - schianto tra un filobus Atm e una moto : grave un uomo : Prima lo schianto, poi le sirene dei soccorritori e la corsa disperata al pronto soccorso. Incidente nella serata di lunedì 24 settembre in piazza Trento a Milano dove, intorno alle 19.50, si sono ...

Milano : Bussolati (Pd) su biglietti Atm - difesi giovani - anziani e più deboli : Milano, 21 set. (AdnKronos) - “Le novità annunciate oggi sul fronte della tariffazione integrata dei trasporti sono davvero una buona notizia per i cittadini dell'area milanese. è stato compiuto un passo importante per la costruzione della città metropolitana. Un solo titolo di viaggio per treni, me

Milano : Comazzi (Fi) - aumento tariffe Atm vergognoso : Milano, 21 set. (AdnKronos) - "Ormai è ufficiale: la stessa giunta Sala che mira a penalizzare i veicoli privati con ogni possibile stratagemma (da Area C alla nuova Area B, per non parlare dei tanti nuovi autovelox installati nell’ultimo periodo) aumenterà anche le tariffe del biglietto Atm, a part

Milano - marocchino assalta bus e minaccia autista Atm : "Ti sparo e ti uccido" : A Milano un marocchino irregolare e con precedenti penali ha assaltato un autobus Atm e minacciato di uccidere l"autista.I minuti di terrore in via San Vigilio, nel quartiere Barona, dove attorno alla mezzanotte il violento si è parato davanti al mezzo di trasporto pubblico costringendo il conducente ad arrestare la corsa, poi ha iniziato a prendere a calci, pugni e pure sputi i vetri.Una furia cieca e ingestibile anche per gli agenti di polizia ...

Tpl : incontro sindacati-Comune Milano - no contro aumento biglietto Atm : Milano, 7 set. (AdnKronos) - Nel pomeriggio gli assessori milanesi alla Mobilità, Marco Granelli, e al Lavoro, Cristina Tajani, hanno incontrato nella Sala Giunta di Palazzo Marino i sindacati confederali per discutere del servizio di trasporto pubblico locale, con particolare riferimento agli inter

Milano - tentato suicidio alla stazione metro Inganni/ Atm ultime notizie : treni fermi tra Pagano e Bisceglie : Milano, tentato suicidio alla stazione metro Inganni. Atm, ultime notizie: treni fermi tra Pagano e Bisceglie. L'azienda dei trasporti milanesi ha predisposto autobus sostitutivi(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 19:55:00 GMT)

Milano - UOMO MORTO INVESTITO DA TRAM 12 : È SUICIDIO?/ Ultime notizie - incidente Sacco : traffico Atm in tilt : MILANO, UOMO MORTO sotto TRAM: era sdraiato sui binari. Ultime notizie, deceduto prima dell’arrivo del mezzo? Si indaga sulla dinamica dell'incidente di questa mattina(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 11:40:00 GMT)

Area C - Area B - rincari Atm. A Milano scoppia la guerra dei trasporti : I bolidi della Formula 1 fanno il loro ingresso in città, alla Darsena, e la Milano di Beppe Sala torna sulle prime pagine dei giornali di mezzo mondo, come ai tempi di Expo. Peccato però che la città del commercio e della logistica, coi furgoni diesel, sia costretta ai margini grazie ad Area B, l'ultima prematura invenzione delle sirene ...

Milano - dipendente Atm picchiato in metro/ Ultime notizie - Stazione Centrale : passeggero era senza biglietto : Milano, dipendente Atm picchiato in metro da un passeggero trovato senza biglietto: dopo l'aggressione l'uomo è fuggito, lievi ferite per la vittima.(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 15:36:00 GMT)