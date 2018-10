Milan | Scaroni | «Decisione FPF entro il 2018 Lavoriamo su stadio e ricavi»

Fondazione Milan si rinnova : Scaroni nominato presidente : A pochi giorni dall’ufficializzazione dell’addio di Barbara Berlusconi a Fondazione Milan che aveva deciso di restare presidente della onlus rossonera anche dopo il cambio societario, l’organizzazione ha rinnovato ufficialmente tutti i suoi organi istituzionali. A succedere alla figlia dell’ex presidente Berlusconi è proprio Paolo Scaroni, che assume l’incarico di presidente. Scaroni non ha comunque dimenticato ...

Milan - Singer e Scaroni a Milanello : il motivo : Paolo Scaroni , presidente del Milan , e Gordon Singer , figlio del numero uno di Elliott , saranno oggi pomeriggio a Milanello per stare vicino alla squadra. Lo riporta Sky Sport, con i piani alti rossoneri che sono già stati al Centro Sportivo di Carnago in mattinata.

Empoli-Milan - non solo Leonardo e Maldini allo stadio : ci sono i vertici di Elliott e Scaroni : Stasera al Castellani sarà presente tutto il Milan. Come svelato da Sky Sport , da Gordon Singer fino a Scaroni, per passare da Maldini, Leonardo e gran parte del cda con Furlani e Tuil. Ben 18 accrediti per la società rossonera: un chiaro segnale di vicinanza a Rino ...

Processi a Milano : 7 anni e mezzo per l'ex governatore Formigoni - assolto l'ex amministratore dell'Eni Scaroni : Al processo d'appello sui fondi neri della clinica Maugeri, aumentata la pena per l'ex governatore della Lombardia. Per la presunta maxi tangente pagata al governo algerino condannati, invece, tre ...

Saipem-Algeria : il Tribunale di Milano assolve l'ex ad di Eni Paolo Scaroni : Il Tribunale di Milano ha assolto l'ex ad di Eni e attuale presidente del Milan Paolo Scaroni , uno degli imputati per corruzione internazionale per il caso delle presunte tangenti pagate all'ex ...

Milan - Gazidis nuovo ad a partire da dicembre : ecco le prime parole del dirigente e di Scaroni : È ufficiale: Ivan Gazidis lascia l’Arsenal per andare a ricoprire il ruolo di amministratore delegato al Milan. Lo ha reso noto la società inglese sul proprio account Twitter. L’incarico sarà esecutivo a partire dall’1 dicembre 2018. Il presidente Scaroni si è detto entusiasta nel comunicato del club rossonero: “Sin dall’avvio del nostro progetto di rifondazione del Club, – la ricerca dell’amministratore ...

Scaroni : ‘Il Milan tornerà sul tetto d’Europa’ : Il presidente del Milan Paolo Scaroni, in una lunga intervista, ha parlato in maniera diffusa degli obiettivi dei rossoneri e del suo primo periodo di presidenza. Il rilancio del club a livello italiano e europeo è sicuramente la mission che Scaroni e il fondo Elliott si sono prefissati. I tifosi del Milan con l’arrivo di Leonardo e Maldini, sono divenuti di nuovo fiduciosi e convinti che qualcosa di grande si possa di nuovo costruire. Le ...

Milan - Scaroni : "L'obiettivo è tornare in Champions e nell'elite del calcio mondiale" : La vittoria in extremis contro la Roma ha ridato vigore al Milan di Gennaro Gattuso e a tutto l'ambiente rossonero che ora sogna in grande. Il cambiamento societario, poi, ha portato una ventata d'...

Milan - Scaroni su passato - presente e futuro : “Mister Li punto incomprensibile. E su Gattuso…” : In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, il presidente del Milan Paolo Scaroni ha parlato del passato, del presente e del futuro della società rossonera. Il numero uno del club di via Aldo Rossi si è soffermato su diverse tematiche e non ha risparmiato critiche alla precedente proprietà e all’ex amministratore delegato Marco Fassone. Di seguito, l’intervista rilasciata alla Rosea. Milan, Scaroni: “Per un ...

Milan - Scaroni : “Vogliamo tornare in alto. Gattuso? Ha la nostra fiducia” : E’ il volto del nuovo Milan targato Elliot e si è subito messo al lavoro per riportare i rossoneri in alto. Per questo, Paolo Scaroni ha voluto al suo fianco gente che ha scritto pagine di storia del club Milanese, come Leonardo e Paolo Maldini. In un’intervista alla ‘Gazzetta dello Sport’, ha confessato quanto sia orgoglioso e, allo stesso tempo, quanto sia difficile presiedere una società così gloriosa: “Per ...

Scaroni : «Ricavi e vittorie : riporteremo il Milan ai fasti del passato» : «A Elliott interessa che il Milan torni a essere quel Milan che ha fatto innamorare 400 milioni di persone in tutto il mondo», le parole del presidente rossonero. L'articolo Scaroni: «Ricavi e vittorie: riporteremo il Milan ai fasti del passato» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milan - Scaroni : 'Nell'élite d'Europa fra 3-5 anni. Gestione cinese inspiegabile' : Vincere il campionato è bellissimo, ma il mondo del calcio è diventato quello della Champions. E per noi quello che conta è tornarci, ma il nostro è un programma a medio­lungo termine di una squadra ...

Scaroni : 'Milan - con Elliott vittorie e ricavi. Torneremo in Champions' : Una chiacchierata durata più di un'ora, parlando del mondo rossonero a 360 gradi. A Casa Milan, il presidente Paolo Scaroni ha concesso una lunga intervista a Marco Pasotto, non risparmiando risposte sul passato, sul presente e sul futuro del Diavolo. ...

Milan - a tutto Scaroni : “Conte - il piano di Elliott - la vendita di Berlusconi a mister Li e tanto altro” : Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha spaziato tra diversi argomenti d’interesse riguardanti il club rossonero Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha parlato del futuro della società rossonera. Un futuro roseo a detta dell’attuale presidente, un club che tornerà ai fasti d’un tempo grazie ad Elliott. Scaroni ha parlato alla Gazzetta dello sport, esponendo il piano della proprietà americana ma non ...