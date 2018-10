Milan | Reina prova a guardare il bicchiere mezzo pieno | “Dobbiamo migliorare | ma non è

“Perchè Reina non gioca al Milan?” - Lello Arena a Tiki Taka risponde così : E’ in corso una puntata scoppiettante di Tiki Taka, trasmissione sportiva sempre molto seguita. Il web si è scatenato per il look bianconero di Wanda Nara, poi la temperatura si è alzata sull’argomento Reina, ecco la battuta di Lello Arena, noto comico napoletano: “Lavorare con Troisi era come avere un Maradona in squadra. Era irripetibile lavorare con lui, alcune cose si potevano fare solo con uno come lui. Salvini si ...

Milan - Reina : 'Strano per me non essere in campo... Ritorno Ibra? Solo ipotesi' - : Il portiere del Milan , Pepe Reina , ha parlato attraverso Sky Sport dopo la vittoria in Europa League contro l'Olympiacos . Sulla gara: 'In Europa tutto è complicato, l'Olympiacos è abituato a questo tipo di serate, nel primo tempo abbiamo subito una palla gol. ...

Milan - Reina : 'Per me strano non giocare - ma accetto il ruolo e aiuto Gigio. Ibrahimovic? E' un'ipotesi' : Pepe Reina , portiere del Milan , parla a Sky Sport dopo il successo sull'Olympiacos: 'In Europa tutto è complicato, l'Olympiacos è abituato a queste serate e nel primo tempo abbiamo subito una sola palla gol. Nella ripresa abbiamo continuato ad ...

Milan-Olympiacos - le probabili formazioni : riecco Higuain - Reina titolare : Milan-Olympiacos, LE probabili formazioni- Tutto pronto per il match di Europa League tra Milan e Olympiacos in programma stasera a San Siro. Gattuso ritrova Higuain dopo il breve infortunio. Il tecnico rossonero confermerà il 4-3-3 affidandosi però a diversi cambi. Reina dal 1′ insieme a Zapata, c’è anche Bakayoko Come detto, Gattuso si affiderà a […] L'articolo Milan-Olympiacos, le probabili formazioni: riecco Higuain, Reina ...

Milan-Olympiacos probabili formazioni - Europa League : Reina e Cutrone dal primo minuto a San Siro : Il Milan affronterà l’Olympiacos domani sera a San Siro, nella seconda giornata del Gruppo F dell’Europa League 2018-2019. I rossoneri all’esordio hanno superato il Dudelange e ora proveranno a ripetersi con i greci per mantenere la prima posizione in classifica. La vittoria in campionato con il Sassuolo dovrebbe aver dato la giusta carica al Milan, che ora è pronto a far nuovamente gioire i propri tifosi. Andiamo quindi a scoprire le scelte dei ...

Reina : 'La realtà del Milan è enorme. Ritorno ai fasti del passato - si comincia oggi' : Nel pre-partita di Dudelange-Milan , Pepe Reina è intervenuto a Sky Sport : 'Le parole di Gattuso? Ringrazio il mister, per me finora è stata una bella esperienza anche senza giocare. La realtà di questa società è enorme, va al di là di qualsiasi giocatore e dobbiamo ...

Europa League - Lazio-Apollon Limassol e Dudelange-Milan - le formazioni : ci sono Reina e Higuain : Lazio-Apollon Limassol- Dopo gli impegni delle italiane in Champions League, arriva il turno della altre due italiane impegnate in Europa League. Tutto pronto per i debutti di Lazio e Milan. Lazio in scena alle 19:00, mentre il Milan scenderà in campo alle 21:00. Leggero turnover per Simone Inzaghi e Gattuso, ma attenzione anche alla conferme. […] L'articolo Europa League, Lazio-Apollon Limassol e Dudelange-Milan, le formazioni: ci sono ...

Stipendi Milan : guida Higuain - Reina come Suso - Borini più di Bonaventura : Il Pipita, davanti a tutti. Nella classifica dei giocatori più pagati del Milan, pubblicata da La Gazzetta dello Sport, l'argentino è sul gradino più alto del podio con 9,5 milioni di euro netti a stagione. Medaglia d'argento per Gigio Donnarumma, che ogni anno incassa 6 milioni di euro, sempre netti,, al terzo ...

Napoli-Milan Risultato 0-0 - Diretta Live. Reina in panchina. : Secondo appuntamento con la serie A, e doppio esordio. Il primo è quello del Milan, che non è sceso in campo lo scorso turno a causa dei fatti di Genova. L'altro esordio è...

Probabili formazioni / Napoli Milan : Higuain e Reina - i grandi ex. Quote - novità live (Serie A) : Probabili formazioni Napoli Milan: le Quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Al San Paolo interessante incrocio tra il maestro Ancelotti e l'ex allievo Gattuso(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 15:46:00 GMT)

Higuain-Reina da 3x1. Ex dal triplo rimpiazzo per la prima del Milan : Quando Milano chiama la risposta di Napoli non è mai banale. E quando il Milan sfida il Napoli sono sempre scintille garantite. Lo dice la storia recente, lo dicono i fatti, lo certificano gli ...

Pepe Reina aiuta il ‘suo’… Napoli : sui social l’indizio che tradisce i piani del Milan di Gattuso [FOTO] : Durante il video che Pepe Reina ha girato con un ignaro Samu Castillejo, il portiere ha filmato uno schermo con sopra il possibile schema tattico del Milan. Un valido aiuto per il ‘suo’ ex Napoli Scherzare troppo con i social a volte potrebbe costar caro, specie se gli smartphone vengono usati negli spogliatoi. Potrebbe scoprirlo a sue spese Pepe Reina che, mentre girava un video nei confronti di un ignaro Samu Castillejo, ha ...

Napoli-Milan - prevista grande accoglienza per Reina : La Gazzetta dello Sport svela come il San Paolo è pronto ad accogliere il Napoli e l'ex Reina in vista del match con il Milan : 'La vittoria contro la Lazio ha spinto tutti a presentarsi al San Paolo per Napoli-Milan. ...