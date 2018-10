Milan-Real Betis | Gattuso | “Abbiamo perso la bussola | ci hanno dominati”

Milan-Betis 1-2 diretta LIVE in tempo reale : espulso Castillejo- I VIDEO dei gol : 95′ Finisce il match di San Siro 94′ ROSSO DIRETTO A CASTILLEJO 89′ Fallo in area su Castillejo, ma l’arbitro non concede il rigore 85′ AMMONITO Lopez per perdita di tempo 82′ GOL DEL MILAN, 1-2 Cutrone. Cross di Castiellejo, Cutrone si avventa a accorcia le distanze 81′ SOSTITUZIONE MILAN, entra Bertolacci ed esce Biglia […] L'articolo Milan-Betis 1-2 diretta LIVE in tempo reale: espulso ...

Europa League - Milan-Real Betis 1-2 : 20.52 Brutto stop per il Milan. Il Betis passa 2-1 a San Siro. Meglio gli spagnoli nel primo tempo e il gol di Sanabria (30', assist di Lo Celso, incertezza di Zapata e dormita di Romagnoli) è il logico sviluppo di quanto visto. Il Milan prova a cambiar marcia nella ripresa, ma fa tanta fatica.Al 55' Lo Celso raddoppia con un bel tiro dal 20 metri.Il Betis ora controlla, i rossoneri ci provano. Palo di Castillejo (73'), poi all'83' lo spagnolo ...

Milan-Betis 1-2 diretta LIVE in tempo reale : accorcia Cutrone – I VIDEO dei gol : 85′ AMMONITO Lopez per perdita di tempo 82′ GOL DEL MILAN, 1-2 Cutrone. Cross di Castiellejo, Cutrone si avventa a accorcia le distanze 81′ SOSTITUZIONE MILAN, entra Bertolacci ed esce Biglia 77′ SOSTITUZIONE BETIS entra Loren ed esce Sanabria 72′ PALO DEL MILAN, tiro dai 28 metri di Castillejo la palla si stampa sul palo […] L'articolo Milan-Betis 1-2 diretta LIVE in tempo reale: accorcia Cutrone – I ...

Milan-Betis 0-2 diretta LIVE in tempo reale : palo di Castillejo – I VIDEO dei gol : 72′ palo DEL MILAN, tiro dai 28 metri di Castillejo la palla si stampa sul palo 65′ SOSTITUZIONE BETISS entra Tello ed esce Sergio Leon 61′ Suso cerca di dare la scossa ai rossoneri, ma è la strada è in salita 56′ Il Milan è in ginocchio, il Betis padrone del campo 55′ GOL DEL […] L'articolo Milan-Betis 0-2 diretta LIVE in tempo reale: palo di Castillejo – I VIDEO dei gol proviene da Serie A News Calcio ...

Milan-Betis 0-2 diretta LIVE in tempo reale : Lo Celso raddoppia – I VIDEO dei gol : 56′ Il Milan è in ginocchio, il Betis padrone del campo 55′ GOL DEL BETIS, 0-2 LO Celso. Da trenta metri tiro a giro sul palo lontano. Impossibile parare 49′ Betis vicino al raddoppio, Lo Celso dal limite manda di poco alto 46′ Gattuso cambia, in campo Suso e Cutrone. Milan con il 4-4-2 46′ […] L'articolo Milan-Betis 0-2 diretta LIVE in tempo reale: Lo Celso raddoppia – I VIDEO dei gol proviene da Serie ...

LIVE Milan-Betis Siviglia - cronaca e risultato in tempo reale : terminato il primo tempo : Gonzalo Higuain Foto Getty Images© selezionata da SuperNews DIRETTA Milan-Betis Siviglia. CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE IN tempo reale Milan-Betis 0-1. I primi 45 si chiudono con gli spagnoli in ...

Milan-Betis 0-1 diretta LIVE in tempo reale : entrano Suso e Cutrone – IL VIDEO del gol di Sanabria : 46′ Gattuso cambia, in campo Suso e Cutrone. Milan con il 4-4-2 Ore 20.00 Inizia il secondo tempo 47′ FINISCE IL PRIMO tempo A SAN SIRO 46′ AMMONITO CANALES per gioco scorretto 45′ AMMONITO HIGUAIN per proteste 45′ Parapiglia nel post azione, Higuain si arrabbia con Bartra 44′ Higuain vicino al pari, supera il portiere […] L'articolo Milan-Betis 0-1 diretta LIVE in tempo reale: entrano Suso e Cutrone ...

Milan-Betis 0-1 diretta LIVE in tempo reale : finisce il primo tempo – IL VIDEO del gol di Sanabria : 47′ finisce IL primo tempo A SAN SIRO 46′ AMMONITO CANALES per gioco scorretto 45′ AMMONITO HIGUAIN per proteste 45′ Parapiglia nel post azione, Higuain si arrabbia con Bartra 44′ Higuain vicino al pari, supera il portiere ma si allarga e Bartra devia in angolo 43′ Reina in uscita salva su Sanabria 41′ Bonaventura scatta […] L'articolo Milan-Betis 0-1 diretta LIVE in tempo reale: finisce il primo ...

Milan-Betis 0-1 diretta LIVE in tempo reale : Sanabria sfiora il raddoppio : 43′ Reina in uscita salva su Sanabria 41′ Bonaventura scatta verso la porta ma il difensore del Betis recupera bene e lo contrasta 38′ Sanabria solo davanti a Reina spara alto su cross di Lo Celso 33′ Gol annullato a Betis per fuorigioco. 30′ AMMONITO ROMAGNOLI gioco falloso 28′ GOL DEL BETIS, 0-1 Sanabria. Lo […] L'articolo Milan-Betis 0-1 diretta LIVE in tempo reale: Sanabria sfiora il raddoppio ...

Milan-Betis 0-1 diretta LIVE in tempo reale : la sblocca Sanabria : 33′ Gol annullato a Betis per fuorigioco. 30′ AMMONITO ROMAGNOLI gioco falloso 28′ GOL DEL BETIS, 0-1 Sanabria. Lo Celso salta Zapata crossa in area, Sanabria beffa Reina e palla in rete 25′ Fallaccio di Bakayoko, ha rischiato il giallo 22′ Higuain viene lasciato libero di colpire sul cross di Castillejo. Palla larghissima sulla destra […] L'articolo Milan-Betis 0-1 diretta LIVE in tempo reale: la sblocca ...

Milan-Betis diretta LIVE in tempo reale : Higuain si divora il vantaggio : 22′ Higuain viene lasciato libero di colpire sul cross di Castillejo. Palla larghissima sulla destra 16′ Colpo di testa di Sergio Leon da dentro l’area, palla di poco a lato 14′ Dopo una fase di studio si affaccia il Milan. Tiro di Bakayoko, rimpallato in angolo 7′ Calabria in difficoltà è possibile un cambio 5′ […] L'articolo Milan-Betis diretta LIVE in tempo reale: Higuain si divora il vantaggio ...

Milan-Betis diretta LIVE in tempo reale : occasione per Bakayoko : 14′ Dopo una fase di studio si affaccia il Milan. Tiro di Bakayoko, rimpallato in angolo 7′ Calabria in difficoltà è possibile un cambio 5′ Tiro senza pretese di Barrajan, Reina para 3′ Errore di Reina che libera Sanabria, ma il tiro è alto 1′ Gattuso in campo con il 4-3-3, il Betis risponde con […] L'articolo Milan-Betis diretta LIVE in tempo reale: occasione per Bakayoko proviene da Serie A News Calcio - ...

Milan-Betis diretta LIVE in tempo reale : Sanabria sfiora il vantaggio : 3′ Errore di Reina che libera Sanabria, ma il tiro è alto 1′ Gattuso in campo con il 4-3-3, il Betis risponde con il 3-5-2 Ore 18:55 inizia Milan-Betis Milan-Betis, IL TABELLINO Milan (4-3-3): Reina; Calabria, Zapata, Romagnoli, Laxalt; Bakayoko, Biglia, Bonaventura; Castillejo, Higuaín, Borini. Allenatore: Gennaro Gattuso Betis Siviglia (3-5-2): Lopez; Mandi, Bartra, Sidnei; Barrajan, Lo Celso, […] L'articolo Milan-Betis ...

Milan-Betis diretta LIVE in tempo reale : Risultato - cronaca e tabellino : La sconfitta nel derby ha fatto male, inutile negarlo, ed i rossoneri di Gennaro Gattuso provano a dimenticare il ko tuffandosi nell‘Europa League, in programma Milan-Betis. “Si deve ripartire, anche se l`amarezza rimane – dice il tecnico rossonero -. Contro l`Inter non avevamo preparato la partita per pareggiarla, mentalmente la squadra mi è piaciuta. Dovevamo […] L'articolo Milan-Betis diretta LIVE in tempo reale: ...