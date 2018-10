Milan | parla il Presidente Scaroni | “Arriveranno sanzioni Uefa”

serieanews

: RT @Milannews24_com: #Milan ???, ecco tutte le tematiche prioritarie: parla #Scaroni ???? - Rossonero__1899 : RT @Milannews24_com: #Milan ???, ecco tutte le tematiche prioritarie: parla #Scaroni ???? - Milannews24_com : #Milan ???, ecco tutte le tematiche prioritarie: parla #Scaroni ???? - pietro_melileo : Ciao @PBPcalcio leggendo l’articolo del corriere della sera, dice che la #UEFA potrebbe confiscare i premi del nost… -

(Di giovedì 25 ottobre 2018)– La situazione che ha ereditato in estate dalla precedente proprietà, non era certo delle migliori. Una squadra, ma più in generale, una società poco credibile, con un progetto sportivo incerto e fragile, e soprattutto con i conti in rosso dopo il mercato da sceicchi effettuato nell’estate del 2017. Ora è un altro, altra … L'articoloil: “ArriverannoUefa” proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....