Milan | panchina Gattuso non è a rischio

Probabili formazioni/ Milan Betis : quote e novità live - il bomber dalla panchina (Europa League) : Probabili formazioni Milan Betis: quote e le ultime novità live sugli schieramenti attesi a San Siro questa sera, nella terza giornata di Europa League.(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 17:41:00 GMT)

Panchina Milan - scelto l’eventuale sostituto di Gattuso [NOME e DETTAGLI] : Panchina Milan, scelto IL sostituto DI Gattuso – Sono ore caldissime per quanto riguarda il Milan, il club rossonero è reduce dalla sconfitta nel derby contro l’Inter, una prestazione non all’altezza da parte della squadra di Gennaro Gattuso. La classifica è preoccupante e ben al di sotto delle aspettative, l’allenatore rossonero si giocherà la Panchina nelle prossime due partite, domani contro il Betis ma ...

Probabili formazioni / Milan Chievo : le mosse dalla panchina. Diretta tv - orario - ultime notizie live Serie A : Probabili formazioni Milan Chievo: Diretta tv, orario e le ultime notizie sugli schieramenti attesi domani in campo a San Siro per l'8^ giornata della Serie A.(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 18:44:00 GMT)

Sassuolo-Milan 1-4. Il Milan vince senza Higuain e puntella la panchina di Gattuso : Nella partita più delicata della sua travagliata partenza di stagione, con due attaccanti tra i quali la stella Higuain indisponibili per infortunio, il Milan riesce a portare a casa tre punti da un ...

Sassuolo-Milan - probabili formazioni : Higuain ancora out - altra panchina per Cutrone? : Non è un buon momento per il Milan, reduce da tre pareggi consecutivi contro Cagliari, Atalanta ed Empoli, tutte squadre che – sulla carta – non dovrebbero concorrere con i rossoneri per la stessa posizione di classifica. Gattuso vuole interrompere il digiuno di vittorie contro il Sassuolo, che il Diavolo affronterà nel posticipo domenicale delle 20.30. formazioni Sassuolo-Milan: nuova chance da titolare per Borini? SASSUOLO – Dopo la bella ...

Milan - Gattuso si gioca la panchina contro il Sassuolo : ecco l’eventuale sostituto : panchina Milan – La stagione del Milan può essere considerata fino al momento deludente, il club rossonero è reduce dal pareggio sul campo dell’Empoli, non è bastato l’autogol di Capezzi, pareggio nel finale firmato Caputo su calcio di rigore. Non sono mancate critiche furiose nei confronti dell’allenatore Gennaro Gattuso, in particolar modo non convince il gioco, la squadra è competitiva ma non arrivano i ...

La Roma fa poker e salva la panchina - il Milan senza Higuain : In soccorso di Di Francesco però è arrivato il Frosinone, in versione decisamente meno battagliera rispetto a quella di domenica contro la Juve, che ha regalato una serata di festa a tutto il mondo ...

Caldara - buona la prima. Ma va in panchina in Milan-Atalanta : Contro il Dudelange però, come scrive oggi la Gazzetta dello Sport, Caldara ha disputato una prova da dividersi in due blocchi: il primo di vero e proprio apprendimento, con movimenti ancora un po' ...

Cagliari-Milan - probabili formazioni : Gattuso lascia in panchina 120 milioni : Riparte la Serie A e tra i tifosi del Milan c’è molta attesa per la sfida di questa sera alla Sardegna Arena contro il Cagliari. Il calcio d’inizio del match è fissato alle ore 20.30, con l’arbitro Abisso che dirigerà l’incontro. Riguardo alle formazioni, Gattuso appare intenzionato a dare fiducia alla stessa squadra che ha battuto la Roma due settimane fa. Cagliari-Milan: le scelte di Gattuso e Maran CAGLIARI – Il ...

Milan - Caldara in panchina contro il Cagliari : i motivi della scelta di Gattuso : Due partite, zero minuti giocati. Mattia Caldara non è ancora entrato negli schemi del Milan allenato da Gattuso, come dimostra il mancato utilizzo del giocatore da parte del tecnico rossonero. Nel prossimo match di campionato contro il Cagliari, l’ex difensore di Juve e Atalanta dovrebbe accomodarsi ancora in panchina. Cagliari-Milan, Gattuso sceglie ancora Musacchio Nella trasferta in Sardegna, ci sarà dunque – con ogni probabilità – ...

Probabili formazioni/ Milan Roma : diretta tv - orario - ultime notizie live. I jolly dalla panchina : Probabili formazioni Milan Roma: diretta tv, orario e le ultime notizie sugli 11 chiamati in campo a San Siro nella 3^ giornata della Serie A. Giallorossi senza Florenzi e Strootman.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 17:46:00 GMT)

Napoli-Milan Risultato 0-0 - Diretta Live. Reina in panchina. : Secondo appuntamento con la serie A, e doppio esordio. Il primo è quello del Milan, che non è sceso in campo lo scorso turno a causa dei fatti di Genova. L'altro esordio è...